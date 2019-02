Més asegura que serán la clave "para frenar el auge de la ultraderecha en Baleares"

Més per Mallorca no quiere entrar a valorar si hubiera sido mejor que las elecciones generales coincidan con las municipales y autonómicas. Lo que si que tienen claro los nacionalistas es que ellos estarán en estos comicios con el claro objetivo de que por primera vez Baleares pueda conseguir un diputado que no dependa de un partido de ámbito nacional y "frenar el crecimiento de la extrema derecha". Según Més, con un diputado nacionalista en Madrid no se produciría la discriminación constante que sufren las islas en materia de financiación por parte del Estado y la prueba es Canarias. La formación ecosoberanista celebra esta tarde una reunión extraordinaria de su ejecutiva para valorar el anuncio de convocatoria electoral por parte de Pedro Sánchez. De igual modo, ya empezarán a diseñar su estrategia para afrontar dos elecciones en menos de un mes.

La coordinadora de Més, Bel Busquets, ha asegurado que "Més estará en estas elecciones y, como todos los partidos de izquierda y ecologista a nivel europeo, seremos una fuerza fundamental para frenar el auge de la extrema derecha de Vox". Busquets no ha querido adelantar si Més se presentará en solitario en estos comicios y hará coalición con otro partido de izquierdas. Lo que sí ha avanzado la también vicepresidenta del Govern es que su objetivo es conformar una alianza con otros partidos nacionalistas y ecologistas de las otras islas de nuestro archipiélago.

Una de las primeras decisiones que deberá tomar Més es la elección de un candidato para su lista electoral. Recordemos que en las dos últimas citas electorales nacionales, primero en solitario y después coaligados con Podemos, el candidato de Més fue el exedil de Palma Antoni Verger. El objetivo de los nacionalistas es conseguir aglutinar a Més per Menorca y Alternativa de Eivissa para conformar una coalición ecosoberanista sólida de todas las islas Balears. En la reunión de la comisión ejecutiva de Més de esta tarde ya se espera que se empiecen a poner nombres sobre la mesa de posibles candidatos y el primero que siempre sale será el de Toni Verger.