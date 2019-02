El Govern ´lleva´ el incivismo a terapia de grupo

"No he sido capaz", "lo siento, pero yo tampoco he podido", "yo...lo he conseguido". Del incivismo se puede salir. Es el mensaje de la nueva campaña del Govern que, en un vídeo, lleva a los incívicos a terapia de grupo. Íncivicos anónimos es el nombre del spot donde se denuncian conductas como escuchar música sin auriculares, no ceder el asiento en el transporte a ancianos, no recoger los excrementos de los perros de la acera, colarse en la cola del supermercado, dejar electrodomésticos en la calle, fumar a la puerta de un colegio o dejar el coche en doble fila.