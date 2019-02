«La recuperación económica ha vuelto a impulsar los precios de vivienda usada al alza»

El Club Diario de Mallorca acoge el próximo jueves día 19, a partir de las 19 horas, el Foro Inmobiliario en el que se analizará el ciclo inmobiliario 2014-2018 y se verán cuáles son los indicadores más significativos del escenario 2019. Para ello, se contará con la presencia de diversos expertos del sector, así como con el consejero delegado de Sociedad de Tasación Juan Fernández-Aceytuno.

—¿Por qué el precio de la vivienda en Balears es tan caro?

—Esta comunidad es uno de los destinos turísticos preferentes a nivel mundial. Sólo con que el empleo y el PIB acompañen, los precios ascienden por encima del 2-3%. Pero, además, la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación han producido dos efectos adicionales sobre los precios, especialmente en localizaciones singulares como son estas islas: en primer lugar, la compra para inversión y la aparición de las plataformas de alquiler turístico hace reducir la oferta de vivienda en venta; en segundo lugar, la oportunidad del teletrabajo, cada vez más extendido, permite a muchos ciudadanos originarios de otros países establecer su residencia en Balears manteniendo su puesto de trabajo en su país de origen, incrementando la demanda de vivienda en las islas.

—Este 2019, ¿será un buen momento para comprar una vivienda?

—No hay momentos buenos o malos si nos referimos a la compra para uso propio, ya que a lo largo del ciclo habrá momentos de subidas y otros de correcciones. Suelo decir que si se vive en la vivienda y hay un proyecto de vida detrás de esa compra, normalmente se acierta. Es obvio que hay que hacer los números, analizar la inversión, asegurar que la vivienda cumple con todas las características estructurales adecuadas. Ciertamente, Balears tiene una calidad de vida diferencial, lo que unido a las razones ya comentadas hace tensionar los precios por lo que es necesario extremar la prudencia a la hora de adquirir una vivienda. En cuanto a la posibilidad de compra para inversión, hay que tener en cuenta que, en base al análisis de los ciclos inmobiliarios observados en épocas anteriores, nos encontramos en una fase intermedia del ciclo de crecimiento actual, que es aquella en que los precios continúan su ascenso todavía durante un tiempo, pero a ritmo relativamente contenido. Ello significa que una inversión a corto plazo puede llegar a dar todavía rendimientos superiores a los que darían otros productos alternativos. No obstante, la situación geopolítica actual es un factor a considerar que invita a actuar con prudencia, sobre todos en mercados como éste, con un considerable nivel de dependencia de la economía internacional.

— ¿Cómo ha evolucionado en estos últimos 15 años el precio de la vivienda usada?

— En los previos al año 2007, los precios de la vivienda usada llegaron a igualarse a los de la vivienda nueva en muchos casos. Pero la bajada de los mismos tras el estallido de la crisis financiera y el ajuste de los precios de la vivienda fue, en general, mucho más acusada en el mercado de usada, con caídas alrededor del 50%. En la actualidad, la recuperación vuelve a impulsar los precios de vivienda usada al alza, con tasas de crecimiento de alrededor del 4,5%.

—¿Y el de la nueva?

— En contraste con la vivienda usada, la vivienda nueva cayó menos, del orden del 35%, y en la actualidad crece a tasas interanuales en el entorno del 5,5%.

—¿Las nuevas tecnologías permiten hacer tasaciones en línea?

— No hay condicionantes tecnológicos que impidan la realización de estimaciones de valor en línea si se dispone de una base de datos adecuada, independiente y actualizada, pero una tasación es mucho más que un valor. En general, las valoraciones en línea permiten hacerse una idea superficial sobre si una determinada vivienda está ofreciéndose en el mercado en términos razonables desde un punto de vista de comparación. Pero sólo el tasador comprueba la superficie de la vivienda, la útil, la construida y la construida con elementos comunes, verifica los linderos, las servidumbres, la orientación, el estado de conservación, cotejando la información de la visita al inmueble con la información registral y catastral. Hablar de lo que aporta una valoración en línea frente a una tasación es como comparar un consultorio médico online con una visita presencial al médico especialista de confianza, donde nos realizan un chequeo y analítica completa.

—¿Qué consejos daría a alguien que quiere comprar una casa o un piso?

— Que sea prudente y se asesore, y que se asesore bien. No todas las ofertas con apariencia de gran oportunidad lo son realmente. Pueden existir algunos factores no visibles en primera instancia (ya sean físicos, urbanísticos o jurídicos) que sólo serán advertidos por un experto, que certificará la adecuación entre realidad y precio. Si se es vendedor, mi recomendación es que éste solicite una tasación para aportar transparencia hacia los posibles compradores, de forma que éstos pueden verificar superfícies, características, etc... Incluso el valor a efectos hipotecarios. Si se es comprador, mi recomendación es éste que pida la tasación antes de comprar, paraverificar todo lo que le oferten. En cualquier caso, nunca confundir valor con precio.

—En líneas generales, ¿qué aportará su intervención en el Foro Inmobiliario de Diario de Mallorca?

— Nuestro objetivo de cara al Foro Inmobiliario de Diario de Mallorca es tratar de analizar y detallar al máximo las tendencias del sector inmobiliario en España, con especial foco en Balears. Para ello nos valdremos de herramientas como nuestro Informe de Tendencias 2019, donde analizamos la evolución de los precios de la vivienda en España durante el último año.

Trataremos de dar respuesta a la desigual evolución que presentan ciudades como Madrid y Barcelona frente al resto de España reflejado, no sólo en los precios, sino también en otras variables como el índice de confianza inmobiliario, el índice de esfuerzo inmobiliario o el de accesibilidad a la vivienda. También veremos otros enfoques que afectan al sector y a la sociedad como la rentabilidad bruta del alquiler en Balears. En definitiva, compartir información para ayudar en la medida de lo posible a la toma de decisiones de las personas que aquí viven.

www.clubdiariodemallorca.es Puede inscribirse en el Foro Inmobiliario 2019 en:

Lugar: Club Diario de Mallorca

Jueves, 21 de febrero, a las 19 h