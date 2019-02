Solo el PP votará a favor de Fuster como senador autonómico

El nombramiento del secretario general del PP balear, Antoni Fuster, como senador autonómico sólo contará con el respaldo de los populares, salvo que el PSIB cambie de intenciones y decida votar a favor. El portavoz parlamentario socialista, Andreu Alcover, dejó ayer claro que, si bien la decisión no es aún firme, el PSIB "se decanta más por la abstención". El resto de los grupos parlamentarios ya han decidido que no votarán a favor de este nombramiento, salvo lógicamente el PP cuya portavoz adjunta, Marga Prohens, advirtió a los socialistas de que si se abstienen "tendrá consecuencias" en los nombramientos que deban efectuarse tras las elecciones autonómicas de mayo y que exijan un acuerdo.

Prohens recordó que PP y PSIB han apoyado a los candidatos que cada uno presentaba para distintos puestos y que lo habitual es que lleguen a un acuerdo para estas cuestiones. Si en este caso el PSIB rompe esta costumbre, "demostraría muy poco nivel" y establecería "un precedente" que los populares utilizarán en la próxima legislatura.

La votación para elegir a Fuster se producirá el próximo martes en el pleno del Parlament y, dado que se trata de sustituir a un senador del PP, solo los populares pueden presentar a un candidato. El resto de los grupos tampoco pueden votar en contra por lo que buscarán la fórmula de no apoyarlo a través de la abstención o votos nulos.

Miquel Gallardo, de Més per Mallorca, afirmó que Fuster es "más de lo mismo", mientras que Nel Martí, de Més per Menorca, consideró que "no aportará nada más allá de los intereses de su partido" en el Senado. Para Alberto Jarabo, portavoz parlamentario de Podemos, el PP debería haber optado por consensuar alguna persona con los otros grupos, a la vez que resaltó que si se confirma que Pedro Sánchez convoca elecciones, Fuster "ni siquiera podrá tomar posesión" de su escaño en el Senado.

Jaume Font, líder de El Pi, también lamentó que el PP rechazara su propuesta de un candidato "consensuado". Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos, dejó claro que se abstendrán argumentando que Fuster no es su "candidato".