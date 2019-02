Més y Ciudadanos dan por perdido el REB con el previsible adelanto electoral de Pedro Sánchez

Todos los partidos de Balears con representación en el Parlament dieron ayer por sentenciada la legislatura estatal, después de que el Congreso de los Diputados tumbara los presupuestos de Pedro Sánchez, y se mostraron convencidos de que el presidente convocará elecciones generales. Entre las consecuencias para Balears, salvo que finalmente no se produzca el prácticamente seguro adelanto electoral, estará el alejamiento de que llegue a aprobarse el REB, como pusieron ayer de relieve Nel Marí, de Mes per Menorca, y Xavier Pericay, portavoz de Ciudadanos.

Precisamente ayer el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley del grupo popular, defendida por el diputado balear José Vicente Marí Bosó, en la que se insta al Gobierno central a acelerar las negociaciones con el Govern para la aprobación y entrada en vigor del REB con efectos retroactivos al 1 de enero.

Nel Martí resaltó que el REB "no estaba en los presupuestos de Pedro Sánchez y ahora no estará definitivamente", por lo que Balears ve de nuevo cómo le "pasa por delante una oportunidad histórica" que se ha perdido. Pericay, por su parte, resaltó que tras los retrasos en la aprobación del REB, "ahora ya podemos confirmar que no lo tendremos", lo que supone el "absoluto fracaso del Govern por intereses estrictamente personales". Pericay exigió que la presidenta Francina Armengol de explicaciones ya que "ha sido incapaz de llevar unas negociaciones y desde el Gobierno central le han tomado el pelo".

Junto a ello, todos los partidos dejaron claro que empezarían a prepararse para las elecciones generales. En este sentido el líder de El Pi, Jaume Font, y la popular Marga Prohens coincidieron en que preferirían que la fecha elegida para estos comicios sea la del 26 de mayo, con las elecciones autonómicas. El resto de las fuerzas políticas se mostraron más favorables a que las generales se celebren en abril, salvo el PSIB que no se pronunció.

Para PP, El Pi, Cs y Més lo ocurrido con los Presupuestos Generales es un "fracaso" de Pedro Sánchez, mientras que PSIB y el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, lamentaron que no salgan adelante las cuentas elaboradas por el Gobierno central por que supone que no se puedan aplicar "mejoras sociales" de calado.

El portavoz socialista, Andreu Alcover, se centró en atacar al PP y a Cs. "La realidad es que PP, Cs y los independentistas han votado juntos contra los presupuestos", dijo recordando las acusaciones que han lanzado especialmente los populares de que Pedro Sánchez había hecho cesiones a Cataluña para atar el respaldo de los independentistas a los presupuestos. Para Prohens, las declaraciones de Alcover reflejan el "nivel de histerismo" en las filas socialistas. "Solo puedo mostrar mi solidaridad con el bloqueo mental de la izquierda", ironizó la diputada del PP.