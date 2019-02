El Consell aplaza pagar dos millones al Govern para construir dos geriátricos en Palma y Marratxí

El Consell de Mallorca y el Govern acordaron que la institución insular abonaría 8 millones de euros al Consorcio Sociosanitario de la conselleria de Servicios Sociales para la construcción de residencias geriátricas mediante la aportación de dos millones anuales. Hoy el Consell acaba de aprobar en sesión plenaria que no paga al Govern los dos millones correspondientes a 2018 y los aplaza al 2020.

El argumento de la presidenta del Institut Mallorquí d'Afers Socials, Margalida Puigserver, es que el ritmo de las dos residencias que el Govern está construyendo en estos momentos, una en Marratxí y otra en Son Martorell (Palma), no es muy alto. Por este motivo deciden aplazar el pago. Se da la circunstancia que el IMAS está gestionado por Més y precisamente a quien han decidido no pagar es a la conselleria de Fina Santiago, tambien de Més. Desde Serveis Socials indicaron que no hay ninguna lectura política sobre el aplazamiento, solo técnica.

Desde el PP acusaron al Consell de Mallorca de retraso y poca efectividad en la construcción de residencias. "Desde 2016 se está incluyendo en el capítulo de inversiones estas dos residencias y ahora resulta que solo están hechos los cimientos y las obras van a ritmo bajo", criticó la popular.