El PP pide el cese de Villoslada por acusarles en un tuit de estar más "cómodos" con ETA

El presidente del PP balear, Biel Company, exigió ayer a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el cese del director general de Desarrollo Tecnológico, Benjamí Villoslada, por un tuit en el que acusaba a los populares de estar más "cómodos" con ETA. Company advirtió a la presidenta que si no le cesa se estará haciendo responsables de sus palabras.



Concretamente, el director general del Govern aseguraba en su tuit que "con los armados de ETA la derecha española estaba más cómoda porque las armas las entienden pero las urnas no". El tuit seguía a otro en el que él mismo afirmaba que "la derecha española quiere un enfrentamiento armado porque con Franco les funcionó, no han evolucionado".





La prova es que si dic que amb els armats d'ETA la dreta espanyola estava més còmode perquè les armes les entenen però les urnes no, aleshores demanen el meu cap en safaCAIXA DE PIZZA. Però no ho provaré. — Benjamí Villoslada ??? (@benjami) 8 de febrero de 2019

Por estas declaraciones, Company pidió el cese de Villoslada, recordando que su partido fue víctima de la banda armanda. "Esto es motivo de cese y si la presidenta del Govern no lo cesa este martes, la propia Francina Armengol se hace responsable de lo que ha hecho Villoslada", concluyó. Vox también reclamó más tarde el cese.Villoslada aseguró a través de sus redes que se había "descontextualizado" su tuit, si bien se reafirmó en que "está muy claro con qué se sienten más cómodos": "Lo dije porque es más necesario que nunca explicar que no todos somos iguales", compartió en diversos tuits.