La novia de Carlos García Roldán: "Que hagan con él lo que quieran, pero me molesta el lío en que me metió"

"No me siento traicionada por Carlos (García Roldán, el presunto cerebro de la estafa millonaria cometida por la trama Lujo Casa), pero me da igual lo que hagan con él tras su detención en Colombia", declaró ayer B. Vanessa R., la joven colombiana que fue novia del acusado de desviar siete millones de euros de unos 250 compradores sobre plano de pisos y chalés en Mallorca.

B. Vanessa reside actualmente en Barcelona, ciudad donde ha encontrado trabajo. La joven, de 24 años, se ha visto involucrada en el caso sin apenas comerlo ni beberlo: "Yo no tuve nada que ver con los negocios de Carlos y no participé en absoluto en sus empresas".

La Guardia Civil la detuvo el 30 de agosto del año pasado acusada de blanquear parte del dinero presuntamente estafado por su novio. La mujer quedó en libertad y desde entonces no ha vuelto a ser citada por la Guardia Civil o el juzgado.

La pareja se conoció en noviembre del 2016 e inició sus relaciones en el verano del 2017, cuando Roldán vivía a lo grande a costa del dinero de sus clientes.

En abril del 2018 el empresario huyó de España porque se acumulaban las denuncias, querellas y buscas y capturas contra él. B. Vanessa no le acompañó en aquel viaje, pero le ayudó en su escapada: le dejó la casa de su abuela en Buga (Colombia) como refugio.

La joven mantuvo contactos con el fugado hasta que fue arrestada por la Guardia Civil. "Hace tiempo que no mantengo contactos con Carlos y no sé nada de él", respondió B.Vanessa ayer a este diario.

La chica reconoció ante la Guardia Civil que ignoraba si era todavía novia del empresario. Ayer no respondió a esa cuestión e insistió en que "hace tiempo que no tengo relación con él".

La investigada explicó que "mi abuela (de Buga) me contó lo de la detención de Carlos, pero yo ya lo sabía a través de los periódicos españoles". El arresto de su antigua pareja en la ciudad de su familia parece no haber sorprendido a B. Vanessa, según manifestó.

¿Qué le parece que Carlos García Roldán sea extraditado a España? "Me da igual, que hagan con él lo que quieran", replicó la joven desentendiéndose de la persona con la que compartió casa en Mallorca y que la mantuvo durante varios meses.

¿Guarda usted rencor a Carlos García Roldán? "No le guardo rencor, lo único que me molesta es que me haya metido en este lío sin tener yo culpa alguna". B.Vanessa ya manifestó a la Guardia Civil que ella, pese a haber estado dada de alta en Lujo Casa, no participó ni ayudó a su novio en sus negocios. "Él tenía sus empresas, sus negocios y a mí todo me pareció normal en su día; yo no me involucré en sus negocios".



"No he tenido noticias de él"

La joven también sostiene que no sabe de la presunta participación de otras personas en la estafa millonaria. "Yo solamente estuve una vez con Michele (Pilato, supuesto cómplice de su exnovio); yo no me relacionaba con los amigos de Carlos".

La investigada reconoció ante la Guardia Civil que Roldán le entregó diez mil euros antes de escapar a Colombia y que ella le fue transfiriendo después dinero a ese país a través de sus familiares.

"No volví a mandarle dinero (a partir de agosto) y tampoco he vuelto a tener noticias de él hasta su arresto", asegura B.Vanessa.