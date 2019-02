Fuster: "No haré como Bauzá, un senador debe plantear iniciativas sobre Baleares"

Toni Fuster (Palma, 1978) es el secretario general del PP y el próximo martes será elegido por el Parlament senador autonómico por los próximos cuatro meses, en sustitución del expresident José Ramón Bauzá que dimitió el pasado mes de enero. Tras 20 años en política asume su primer cargo institucional y tiene claro que no hará como su antecesor, Bauzá, donde en casi 4 años cono senador autonómico solo realizó poco más de 36 iniciativas y la mayoría de ellas no tenían nada que ver con las islas.

"Es evidente que la trayectoria de Bauzá en el Senado no ha sido la adecuada. Un senador autonómico debe impulsar iniciativas sobre Balears y eso haré cuando llegue a la Cámara Alta. Quiero centrarme en el REB, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha propinado una coz a las islas con la financiación, en gran parte por la ineptitud del Govern de Francina Armengol", asevera Fuster en una entrevista con Diario de Mallorca que se podrá leer íntegramente mañana en la edición de papel.

Toni Fuster reconoce que su designación fue una "sorpresa" y que Company se lo comunicó el lunes por la noche. "No soy senador como solución a ningún conflicto. En el PP de Biel Company solo hay una familia y tenemos paz interna, cosa que no ha sido así en otras épocas, pero ahora sí", añade.

Sobre si podrá compaginar el cargo de secretario general con el de senador, Fuster asegura: "La organización electoral ya está en marcha y es el equipo de capaña quien se encarga bajo mi supervisión. Podré compaginar las dos funciones perfectamente y eso que el presidente Company me ha pedido que no baje el pistón en la gestión del partido".

De su antecesor en el cargo afirma que "las formas de marcharse no fueron las adecuadas, especialmente con sus afirmaciones de que el PP de Balears es catalanista e independentista. Es totalmente falso lo que dijo, defendemos nuestras islas, pero nos sentimos orgullosos de ser españoles". No sabe si el expresident acabará en Vox o en Ciudadanos: "Que haga lo que quiera, no me interesa lo más mínimo". Recuerda que tras la marcha de Bauzá no se ha producido ningún abandono masivo de afiliados: "Desde la lelgada de Biel Company al PP se han afiliado unas 1.300 personas al partido".