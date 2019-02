Armengol afirma que sólo ha mantenido dos contactos protocolarios con Torra

La presidenta del Govern y líder del PSIB, Francina Armengol, ha asegurado esta mañana que sólo ha mantenido dos contactos con el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, en ambos casos de carácter protocolario: en junio del pasado año durante los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y en octubre cuando Torra le telefoneó para trasladarle su solidaridad ante la tragedia de Sant Llorenç.

Armengol ha realizado estas matizaciones después de que esta mañana, en una entrevista con Carlos Alsina en 'Más de uno' de Onda Cero, Torra haya afirmado que había hablado con la jefa del Ejecutivo balear.

"Sólo he coincidido con él en persona en los Juegos del Mediterráneo de junio, a los que asistieron Pedro Sánchez y el Rey, y que nos saludamos. Después no le he visto nunca más. Sí hablamos por teléfono cuando me llamó con la riada de Sant Llorenç, como casi todos los presidentes autonómicos, para darme ánimos y la conversación se circunscribió a eso", ha declarado Armengol a Diario de Mallorca.

Precisamente el pasado día 4 estaba previsto que Torrá y Armengol se encontraran en Barcelona para el traspaso a la jefa del Ejecutivo balear de la presidencia rotatoria de la Euroregión Pirineos-Mediterráneo, pero ambos mandatarios evitaron verse delegando su representación en el acto de Barcelona. En el caso del Govern, asistió la consellera de Presidencia, Pilar Costa, y por parte de la Generalitat, el conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch.