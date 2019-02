Más de 400 voces claman contra el juicio al ´procés´: "No es justicia, es una farsa"

Más de 400 personas se concentraron frente a la sede de la Audiencia en Palma para mostrar su apoyo a los encausados en el juicio por el procés que comenzó ayer en Madrid y criticar la "instrumentalización del sistema judicial español". Uno de los lemas más coreados fue: "No es un juicio, es una farsa".

Con símbolos amarillos y carteles con los nombres y fotos de cada uno de los nueve encausados, la concentración comenzó con un primer momento de tensión cuando varios miembros de la Policía Nacional hicieron replegarse a los manifestantes y alejarse unos pasos de la puerta de la Audiencia Provincial, donde habían colgado un gran lazo amarillo que después fue retirado por los agentes.

Josep de Lluís, presidente de la Obra Cultural Balear (OCB), se dirigió a la multitud asegurando que tenían la pertinente autorización y que no se iban a mover: "Estamos aquí para mostrar nuestra solidaridad con los presos políticos y los represaliados de un juicio que ha empezado en Madrid, pero que acabará en Estrasburgo y le sacará los colores a más de uno".

A continuación, los integrantes de Música per la Llibertat, acompañados por muchos de los presentes, cantaron una primera canción en homenaje a los políticos encarcelados o fuera de España.

Pep Planes, de Jubilats per Mallorca y Assemblea Sobiranista per Mallorca, y Ariadna Suari, del Grup de Suport a Valtònyc, leyeron a medias el manifiesto, en el que incidieron en que el derecho a la determinación "está reconocido internacionalmente" y que por ello "declarar delincuentes a quienes lo han hecho posible es una instrumentalización del poder judicial: es mentir miserablemente".

El texto no escatimó en duras acusaciones al Gobierno, la Policía Nacional y al sistema judicial.



"Delito de lesa humanidad"

"Tenerlos encarcelados más de un año es un ultraje y un delito de lesa humanidad", proclamó Planes: "Hace más de un año que la tiranía española os tiene secuestrados, denunciar vuestro secuestro es nuestra lucha". Continuó Suari, que también mencionó al rapero Valtònyc cuando gritó: "Denunciar vuestro exilio también es nuestra lucha".

Planes cargó contra la Policía y su actuación el 1 de octubre de 2017:"Esa violencia es de terroristas y de cobardes". Y continuó cargando contra las decisiones judiciales: "Y tener encerrados en la cárcel a hombres y mujeres cargados de razón es de torturadores".

Fue en ese momento cuando un policía retiró el lazo amarillo de la sede de la Audiencia, entre algunos gritos de 'fascista' y proclamas a favor de la libertad de expresión.

Tras la lectura del manifiesto, Música per la Llibertat cantó varias canciones más, incluyendo L'Estaca, de Lluís Llach. Además de las entidades ya citadas, el acto de ayer contó con la adhesión de Més per Mallorca; los sindicatos STEI, UOB y Alternativa; Cup-Palma; Esquerra-Mallorca; Endavant -Mallorca; Crida per Palma y Esquerra Unida.

Los convocantes darán su apoyo a las distintas acciones de protesta ya anunciadas en Madrid y Barcelona los próximas días y anunciaron además que seguirán organizando actos reivindicativos mientras dure el juicio.