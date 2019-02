Armengol a Company: "La democracia no se defiende con la ultraderecha racista"

El conflicto catalán, marcado en la última semana por la manifestación del domingo en Madrid impulsada por PP, Cs y Vox contra Pedro Sánchez y por el inicio del juicio a los políticos del Procés, endureció al máximo este martes en el pleno del Parlament el enfrentamiento entre la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB, Francina Armengol, y el líder popular, Biel Company. El cara a cara entre ambos, en el que el dirigente del PP preguntaba a la jefa del Ejecutivo por si consideraba que "buscar alianzas con Cataluña es la mejor manera de defender los intereses de Balears", acabó con un contundente ataque de Armengol a Company: "La democracia no se defiende detrás de la extrema derecha, rancia y racista. No nos encontrará en el odio, la crispación y la división".

Las palabras de la presidenta, con las que acabó el cara a cara, fueron recibidas con abucheos desde la bancada popular y aplausos desde las filas del Pacto.

Company había comenzado su pregunta lanzando disparos de grueso calibre a la presidenta, preguntándoles por declaraciones de dirigentes del Pacto, como el presidente del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat (Més) acusando a través de Twitter al Estado de carencias democráticas por el juicio del Procés, o del director general de Desarrollo Tecnológico, Benjamí Villoslada, sobre que la derecha se encontraba "más cómoda con ETA " que con el independentismo catalán, según resaltó Company. A ello el líder del PP sumó el "lenguaje camorrista y guerra civilista de un conseller", en referencia sin mencionarlo al conseller de Trabajo, el socialista Iago Negueruela.

El líder del PP mostró una imagen de Armengol con dirigentes de la Generalitat de Catalunya, entre ellos Puigdemont, a principios de la legislatura, en un encuentro para formar un frente común en defensa de la financiación. "¿Buscar alianzas con los independentistas catalanes es la mejor manera de defender los intereses de Balears?", preguntó a la presidenta.

Armengol replicó que ella busca alianzas en defensa de Balears con todas las Comunidades Autónomas con las que comparten reivindicaciones, como Canarias o País Vasco. "También con Cataluña. ¿Algún problema? ¿O es que para usted Cataluña no es parte de España?", provocó a Company. El líder del PP recogió el guante: "Sí hay un problema. Para nosotros Catalunya sí es parte de España, pero para usted no", espetó a la presidenta a la que emplazó a aclarar si desea para las islas el mismo camino independentista.

Armengol usó su último turno, con el que se cerraba el cara a cara, para lanzar sus ataques más contundentes colocando a Company en el centro de la diana. La jefa del Ejecutivo balear afirmó que "a Balears se defiende" con medidas como la renta social, Ley de residuos, ley de cambio climático o ley de igualdad, impulsadas por el Pacto, y buscando "alianzas" para reivindicar. "Y a España y a Balears se les defiende aumentando las pensiones o el Salario Mínimo Interprofesional", afirmó antes de apuntar directamente al líder del PP.

"Como no se defiende a España y Balears es bailando pasodobles en la plaza Colón", le espetó recordando el pasodoble que bailó el domingo Company durante la manifestación en Madrid.. "La democracia se defiende desde el respeto, el diálogo y la búsqueda de soluciones compartidas. No se defiende detrás de la extrema derecha, rancia y racista. No nos encontrará en el odio, la crispación y la división", concluyó adjudicando implícitamente al líder del PP estas actitudes.