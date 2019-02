"He vivido el momento más doloroso desde que mi familia se ahogó"

Abdullah Kurdi descansa con su hermana Tima en el hotel en el que se alojan en Palma. El barco de la ONG Sea-Eye ya lleva el nombre de Alan, el niño cuya foto muerto en una playa turca dio la vuelta al mundo. El homenaje ha dejado conmocionados a los dos hermanos. Ambos conceden una entrevista a Diario de Mallorca y al semanario alemán 'Mallorca Zeitung'.

P ¿A qué se dedica ahora?

R Estoy en casa, centrado en sacar adelante la Fundación Kurdi que creé junto con mi hermana hace dos años para ayudar a los niños que están en campos de refugiados y darles algunas esperanzas. El problema es que la gente dona pequeñas cantidades y tenemos poco margen. Con lo que tenemos compramos material escolar y uniformes para los niños.

P ¿Qué le empujó a crear una Fundación?

R [Responde Tima]. La primera vez que le visité el Kurdistán después de la tragedia, me dijo que quería seguir viviendo y que quería hacer algo por los demás durante lo que me quede de vida. No sabíamos cómo arrancar una Fundación, pero contacté con un abogado en Canadá y lo hicimos. Hemos plantado una semilla, y hay que esperar a que crezca.

P Antes de que la guerra estallara en Siria era peluquero.

R Sí. Pero después de la tragedia me quedé paralizado, no pude trabajar ni hacer nada. Me quedé emocionalmente paralizado. Estaba en Turquía y en aquel momento la foto de Alan empezó a circular por todo el mundo, así que el Gobierno turco me invitó a quedarme en el Kurdistán.

P ¿Cómo era su vida?

R Tenía la vida más feliz del mundo. De hecho, cuando he llegado a Palma me ha recordado mucho a aquella Damasco por el mar, el clima, el tipo de casas...

P ¿Cómo se encuentra después del homenaje a Alan?

R Ahora mismo me siento muy triste, es demasiado doloroso. Aquí he revivido aquella tragedia, cuando mi familia se ahogó. Este es el momento más doloroso que he vivido después de aquello.

P ¿Quién es el responsable de la tragedia de su familia y de otros refugiados?

R Todos los países que cierran sus fronteras son responsables de lo que ocurre. También es responsabilidad de los ciudadanos a los que no les importa que haya gente que esté muriendo ahogada en el Mediterráneo. Todo lo que ocurre allí es por dinero y poder.

P ¿Ambiciona volver a Siria?

R [Responde Tima]. Los dos últimos dos años mucha gente está volviendo a Siria. En noviembre estuve en Damasco y lo vi con mis propios ojos. La ciudad está recuperando la paz.