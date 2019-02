El independentismo prepara protestas en Balears por el juicio del 'procés'

La derecha toma la calle y el independentismo no quiere ser menos. Las entidades nacionalistas y soberanistas de Balears preparan un calendario de movilizaciones en las islas ante el inminente juicio a los líderes del procés en Cataluña. Més, la Obra Cultural Balear (OCB), el sindicato STEI o la Assemblea Sobiranista lideran las protestas que empezarán este martes con una concentración frente al Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Los socios de Govern de Francina Armengol, Més y los que serán los socios de coalición de éstos en las autonómicas, ERC, la CUP Palma y la Crida per Palma, la OCB, los sindicatos STEI y UOB, la Assemblea Sobiranista del expresidente del Govern con el PP, Tòfol Soler, y otras entidades como Jubilats per Mallorca o el grupo de apoyo a Valtònyc han establecido un calendario de protestas que empezarán este martes con el inicio del juicio a los líderes independentistas catalanes en el Tribunal Supremo.