Estudiantes hacen el trabajo de campo en kilómetros de litoral

No todas las playas sufrirán con la misma intensidad la subida del nivel del mar. La inclinación del terreno y el tipo de arena serán factores decisivos, pero hay otros. Hacer proyecciones los más exactas posibles requiere de un trabajo de campo que abarca cientos de kilómetros de litoral, por lo que el grupo científico en el que investiga Gabriel Jordà ha delegado buena parte de esa tarea en estudiantes.

"Les hemos enseñado a construir unos instrumentos de bajo coste para que ellos mismos hagan las mediciones. Necesitamos datos de topografía y del fondo marino, y si tuviéramos que hacerlo nosotros mismos nos llevaría años", valora Jordà, físico del Centre Oceanogràfic de Balears (COB) que investiga la subida del nivel del mar en Balears dentro del proyecto europeo SOCLIMPACT.

"Aprenden y nos dan unos datos que nos son muy útiles. Hasta ahora han colaborado con nosotros 22 centros de educación secundaria de Balears. Nos van a dar unos muestreos que nos van a resultar de mucha utilidad para hacer nuestros cálculos", subraya este físico.

Los estudiantes recogen muestras de arena, calculan el perfil de la playa analizada y su profundidad.

Es la pata divulgativa de un proyecto científico que persigue determinar qué consecuencias físicas y económicas tendrá el cambio climático en las islas, ecosistemas particularmente frágiles. "Hacemos ciencia ciudadana y a la vez concienciamos a los adolescentes del peligro del calentamiento global. En general son muy receptivos", destaca el científico del COB.

La subida del nivel del mar pondrá en una situación límite a Mallorca a finales de siglo, aunque en unas décadas ya será evidente. En el peor escenario subirá 80 centímetros y, en el mejor, medio metro. "De repente podríamos convertirnos en las islas más ecológicas del mundo, pero no depende de nosotros porque formamos parte de un entorno", apunta Jordà.

El grupo todavía no ha determinado las consecuencias en la economía, pero el físico avisa: "Hay que asumir ya que el turismo de sol y playa no será nuestro maná porque ya no tendremos tanta playa".