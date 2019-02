Bel Busquets: "Seamos sinceros: el ´todo incluido´ ya no se podrá regular en esta legislatura"

Vicepresidenta y consellera de Turismo del Govern. Hace poco más de un año se ponía al frente de la política turística sin experiencia y con el escepticismo del sector. Bel Busquets (Palma, 1973) afronta la recta final de la legislatura, con las críticas de hoteleros por doblar la ecotasa y sin tener todavía la prometida regulación del todo incluido en Balears

P Ha vuelto de Fitur con el sector turístico en pie de guerra contra su política y el mes que viene le toca la feria de Berlín.

R Iremos a continuar con la política comenzada en esta legislatura de apuesta por la sostenibilidad y la estrategia de Better in Winter. Los visitantes alemanes valoran esa apuesta y no hay ninguna reticiencia a la ecotasa, entienden que se dedique a la mejora de nuestro patrimonio y la conservación de nuestro paisaje.

P Los hoteleros insisten en que las reservas están cayendo.

R Está previsto un aumento del 4,2 por ciento de los vuelos. Creemos que la próxima tempora será parecida a la de 2018, con una bajada suave en julio y agosto, pero con datos positivos en primavera, otoño e invierno. Trabajamos para todo un año, no sólo para el verano como estábamos acostumbrados en estas décadas.

P La ecotasa salió herida de muerte en Fitur, tildada como "ecofarsa" por Gabriel Escarrer.

R Es un impuesto para destinarlo donde hace más falta y es un hotelero el que la llama ecofarsa; la mayoría de la población está de acuerdo con ella. No la pagan los hoteleros, sino los turistas y no tienen grandes reticencias. Ha venido para quedarse y es imprescindible evaluar todo lo que ha repercutido, son 232 millones de euros para la mejora del destino. Hay que olvidarse de los turistas que van diez días de sol y playa, tenemos visitantes todo el año. Tenemos que dedicar los beneficios del turismo a otros sectores y apostamos por la mejora de la formación de los trabajadores y la sostenibidad social y económica. No podemos depender solo del turismo.

P No es sólo Escarrer, las críticas vienen de las tres patronales hoteleras del archipiélago.

R Parece que sale de su bolsillo, hay que quitarse eso de la cabeza, sale directamente del turista esa pequeña contribución de una media de 2 a 4 euros según la categoría hotelera. En la feria de Londres en 2017 anunciaron cifras muy perjudiciales sobre 2018 y no ha sido así. Estamos muy centrados en hablar del verano y no de cifras globales. Podemos tener una bajada de turistas británicos y alemanes pero si hablamos de su gasto el aumento ha sido de un 7,5 por ciento y un 9,5 por ciento, respectivamente. Tenemos que abandonar los pronósticos nefastos, afectan a la economía y no nos conviene a nadie.

P Hubo tranquilidad hasta que la doblaron. ¿Fue un error?

R Venimos de temporadas de récord y decidimos duplicar este impuesto de mayo a octubre. Y el resultado es que los datos de estos meses, de mayo o junio, han sido buenos, salvo los de julio y agosto, que bajaron un 1,3 por ciento.

P ¿Y desliga esa bajada de julio y agosto de haberla doblado?

R La desligaría absolutamente. Hay que tener en cuenta la vuelta de los destinos competidores.

P Ante el regreso de los competidores y el brexit, ¿habrá que cambiar la política turística?

R No, está dando un buen resultado para lo que queríamos. El resurgimiento de los destinos emergentes viene de 2016, no ha sido cosa de este año. Estamos demostrando que tenemos un destino potente y consolidado que puede dar respuesta a estas situaciones. No es momento de bajar impuestos, apostamos por la calidad, nuestro destino es especial y por eso hay que pagarlo; por el alargamiento de la temporada y por la diversificación, sea del producto turístico o del mercado. La bajada del turismo británico y alemán se compensa con el de Países Bajos, el francés y el del Estado.

P La regulación del todo incluido es el principal acuerdo del Pacto que no se ha cumplido.

R Tenemos el trabajo hecho y ahora lo hemos puesto en manos del sector para que la evalúen. Pero hay que ser sinceros: quedan ocho plenos, sólo cuatro legislativos, y la ley ya no podrá ser aprobada. Pero dejamos el trabajo hecho para la próxima legislatura.

P Era la principal tarea que tenía al llegar, ¿por qué no ha dado tiempo en un año?

R Es una ley que afecta a muchos sectores y necesita consenso. Hemos trabajado en ella mientras trabajábamos en otras cosas. Esta es la que ha quedado pendiente.

P En la legislatura del "turismo sostenible" sale adelante un hotel, el Zafiro Palace de Andratx, con 13 piscinas y 600 plazas.

R Lo que hay que revisar es si estaba en la planificación urbanística, que es competencia del ayuntamiento de Andratx. Nosotros no podemos paralizar proyectos que se ajustan a un urbanismo planificado. La Conselleria se limita a dar las plazas y ahora este hotel tendrá que pagarlas.

P ¿Supondrá, entonces, un aumento de las plazas turísticas?

R Este hotel tendrá que comprar las plazas de la bolsa de 40.000 que hay para hoteles y alquiler turístico. Son las que ya estaban pensadas para hoteles que se preveían de acuerdo a los suelos urbanos con uso hotelero. De esas 40.000 no se podrá crecer ni una plaza más. Ese es el límite que hemos puesto.

P ¿Habría que volver a facilitar las reformas hoteleras?

R Tenemos la planta hotelera más joven de todo el Estado. Si hablamos de la ley Delgado, que preveía que para reformar un hotel tenías que crecer en plazas, por aquí no nos encontrarán. Apostamos por la sostenibilidad, no por el crecimiento continuado; por eso paramos esa ley. La mayoría de las reformas no tienen que ver con crecimiento, se pueden hacer ajustándose a los planes urbanísticos de los ayuntamientos y pidiendo un simple permiso.

P Los 10 millones anunciados por la ministra Maroto para renovar zonas maduras en Balears son migajas respecto a los 57 millones que usted reclamó. No había nada que celebrar en Fitur.

R [Sonríe] Vino la ministra a explicarlo a la feria. Nosotros habíamos pedido 20 millones para zonas maduras, los 57 eran para una serie de proyectos diversos. Es una buena notica en parte, teniendo en cuenta que se han presupuestado 22 millones para todo el Estado: 10 van a Balears, 5 a Cataluña, 5 a Andalucía y 2 a Murcia. Ahora, creo que estas inversiones son absolutamente insuficientes para lo que necesitan los ciudadanos de estas islas, y no solo hablando de la inversión en turismo.

P La ley de alquiler vacacional debía servir para facilitar el acceso a la vivienda. Sin embargo más de un año después, la burbuja del alquiler sigue creciendo.

R Con el exconseller Carlos Delgado el alquiler turístico estaba prohibido. Nosotros hemos hecho una ley que permite este negocio y que la riqueza del turismo esté en más manos. En el centro de la isla esta oferta ha generado prosperidad, beneficiando a la restauración o al comercio. Ahora bien, la ley permite prohibir esta oferta donde supone un problema. Pero sabíamos que no sólo con una ley de alquiler turístico se da respuesta al problema de la vivienda. Como Govern se ha hecho una ley de Vivienda y se han destinado 50 millones para construir más vivienda social para dar respuesta a las necesidades actuales.

P ¿Ha logrado feeeling con el sector? ¿Están superadas las críticas por su nombramiento?

R Las relaciones con el sector han sido siempre correctas. En muchas cosas estamos de acuerdo, como que apostamos por la calidad, y en otras cuestiones no.



"Yo voté que fuéramos a las europeas con Oriol Junqueras"

P Cuando se la nombró se temía que pudiera dar problemas a un Govern al que Més ya había dado suficiente dolores de cabeza. Al final, ha sobrevivido.

R [Ríe] Al menos, continúo comprometida con este Govern. He trabajado mucho y me he rodeado de un equipo muy eficiente.

P Aunque tal vez sí fue un dolor de cabeza para el Govern o al menos para sus socios del PSOE, su visita al encarcelado Oriol Junqueras a la prisión de Lledoners.

R Hice esta visita como coordinadora de Més. Fui a manifestar mi solidaridad a personas que están en la cárcel por haber permitido que el pueblo ejerciera su derecho a voto. Nada más. Además, desde el Govern siempre se ha defendido que esta cuestión es política, que se debe resolver con política y diálogo, y no judicializando la situación.

P Sin embargo, Més ha rechazado ir en la lista de Oriol Junqueras a las próximas elecciones europeas y presentarse con Compromís. ¿No es incoherente?

R Compromís es una formación también solidaria con la libertad y la democracia, es nuestro partido hermano en el País Valenciano, de izquierdas y soberanista.

P ¿Cuál era su apuesta?

R Yo voté para ir a las europeas con Oriol Junqueras, en la lista de ERC. Pero la asamblea decidió ir con Compromís, respeto profundamente la democracia y la asamblea así que defenderé ir con Compromís, con quien trabajaremos juntos y con quien mantenemos una fantástica relación.

P Empieza el juicio por el procés. ¿Cree la vicepresidenta en la justicia?

R Pediría que hubiera un juicio justo y espero que estas personas salgan de la cárcel.

P El pasado lunes la presidenta Francina Armengol evitó la foto con Quim Torra en el traspaso de la presidencia de Euroregión, cuando inicialmente se había previsto así. Fue la consellera Pilar Costa. ¿No debería haber ido Armengol o usted?

R Era un tema que debía llevar la presidenta. Si ella no va, por la razón que sea, está en sus manos delegar. Yo estaba plenamente dispuesta a ir, no hubiera tenido problema.

P Esta semana se han desmarcado de sus socios para apoyar una iniciativa del PP y rechazar los presupuestos de Sánchez.

R Més ha defendido lo mismo siempre, gobierne quien gobierne en Madrid, que es que Balears merece un trato justo y una mayor inversión en los presupuestos. El PP es el que tiene un papel diferente dependiendo de quién haya en Madrid. ¿Hubiera presentado esta proposición estando Rajoy?

P Señala al PP, pero sus socios del PSIB no votaron como usted en esta iniciativa, que sí apoyaban cuando quien gobernaba era Mariano Rajoy.

R Tanto el PP como el PSOE deberán rendir cuentas a la ciudadanía. Hay que defender los intereses de Balears en Madrid, pedir los recursos para las políticas necesarias.

P ¿Si no hay Régimen Especial para Balears el fracaso también será de Més?

R Estamos ante un Estado que no escucha las necesidades de Balears. Necesitamos un REB y una mejor financiación, es imprescindible. Més siempre lo ha defendido.

P Ahora será la candidata de Més al Consell. ¿Como adversaria prefería a Mercedes Garrido que a Catalina Cladera?

R Tanto una como la otra se deben a su partido. Las dos serán una futuras colaboradoras para sacar un pacto en el Consell. Notengo establecida ninguna preferencia.

P ¿Si hubiera sido la presidenta del Consell, habría permitido el desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos?

R No es el proyecto de un presidente o de una sola persona. Hacía falta una intervención en esta carretera por el tema de los accesos y de la seguridad, pero no era el proyecto que habría hecho Més. Ahora bien, se ha trabajado muchísimo para reducir al máximo el impacto de esta carretera y hay que ponerlo en valor.

P ¿Qué le restará más votos? ¿El caso Contratos o el desdoblamiento?

R Creo que nuestro votante valorará las políticas que hemos llevado adelante, que priorizará que pueda reeditarse un pacto de izquierdas para otros cuatro años y, por lo tanto, vamos a fidelizar nuestro voto.