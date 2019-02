El Govern responde a la senadora del PP: "No son unos huesos, es memoria, es humanidad"

"No son unos huesos, es memoria, es respeto, es convivencia, es dignidad, es justicia, es humanidad". De esta manera responde el Govern de Francina Armengol a la senadora del PP Esther Muñoz que criticó destinar dinero a la búsqueda de víctimas del franquismo enterradas en fosas, a lo que se refirió como "desenterrar unos huesos".



El Govern ha contestado a la senadora con un vídeo del testimonio de Maria Cunill, hija de un desaparecido durante la Guerra Civil, en Cádiz. "He llevado el luto en vida. No voy de negro, pero me duele el corazón", confiesa esta mallorquina de 82 años: "Sólo le pido a Dios que no me envíe la muerte antes de haberlo traido".



"Tengo una tumba donde están un hermano, mi marido, y estaríamos juntos", relata. "No le pude dar un último abrazo, y este es el último honor que le puedo dar", expresa la mujer en el emotivo vídeo difundido.





No són 'ossos'. És memòria, és respecte, és convivència, és dignitat, és justícia, és humanitat: pic.twitter.com/bQ2Nc3HUSA — Govern Illes Balears (@goib) 7 de febrero de 2019

