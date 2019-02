Los trabajadores de Norwegian Palma amenazan con ir a la huelga

Los trabajadores de Norwegian amenazan este jueves con ir a la huelga este mes de febrero si la compañía, que cerrará su base de Palma, incumple la legislación española. La aerolínea de bajo coste está llevando a cabo un programa de reducción de costes y, según denuncian tripulantes de cabina (TCP) y pilotos de la isla les han dado de plazo una semana para que se acojan a traslado voluntarios que les ahorraría costes de indemnización.

Además de la de base de Palma, la aerolínea escandinava cierra la de Gran Canaria y Tenerife, donde se denuncia que se está produciendo la misma situación. Mañana viernes los trabajadores, que en el caso de la isla son un centenar entre pilotos y TCP, han sido citados en Madrid a reunirse con representantes de la compañía.

"Según como vaya" el encuentro se decidirá iniciar paros. "Queremos que la empresa cumpla la legislación española", advierte Pedro Hernández, presidente del comité de empresa en Palma. Denuncia que Norwegian no ha empezado la ronda de consultas y "voluntariamente nos invitan a solicitar el traslado". "Es una trampa, no es voluntario", denuncia, "en caso de que no quede nadie, se ahorrarían las negociaciones que marca las leyes españolas en caso de cierre de un centro de trabajo.

Si no solicitan el traslado a la península u otras bases de Norwegian, "nos vamos a la calle", critica Hernández. Además, la empresa no está facilitando ni horas ni billetes para trasladarse a la reunión en la capital española.

Pedro Hernández, delegado de USO para TCP y pilotos en el archipiélago, explica que si los trabajadores se niegan a los traslados voluntarios perderán su empleo. "A la larga pasaría como con Air Berlin y se ganaría en los tribunales, pero no queremos ponernos en peligro". Por ello, han enviado mediante burofax a la compañía un escrito en el que advierten a la aerolínea que este procedimiento es ilegal.

Desde el SEPLA, también se exige a Norwegian el compromiso de mantener los puestos de trabajo y las condiciones laborales de los pilotos y un acuerdo para su reubicación, por lo que también planean paros en toda España si la compañía no rectifica en su proceder.



150 millones de pérdidas

Por su parte la compañía escandinava ha hecho públicos este jueves sus resultados financieros definitivos, con un incremento del 30% en comparación con 2017, llegando a los 4.128 millones de euros, de los que 580 millones corresponde a España, un 26% más, el tercer mercado de la compañía por ingresos, tras Noruega y Estados Unidos. Las pérdidas asciende a 150 millones de euros . Más de 37 millones de pasajeros volaron con Norwegian en 2018, un 13% más, con una ocupación media del 85,8 %. La compañía recibió 25 aviones nuevos durante 2018. Norwegian cerró el año con una flota de 164 aviones.