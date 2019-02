Company evita dar el nombre del nuevo senador y retrasa su elección

El relevo de José Ramón Bauzá en el Senado sigue en el aire. El presidente del PP balear, Biel Company, evita dar el nombre del nuevo senador y retrasa hasta el próximo día 19 su elección. "Déjenme que se lo comunique antes al senador", reclamó ayer el líder de los populares del archipiélago.

La credencial entregada por el expresidente Bauzá en la cámara alta después de renunciar a su escaño y darse de baja del PP llegó ayer al Parlament. Dos semanas después del portazo del expresidente por considerar "nacionalista" al que fue su partido, su relevo sigue en el aire y la elección de su sucesor en el Senado no se materializará hasta dentro de diez días. De momento, Company sigue evitando dar un nombre. "Déjenme que se lo comunique antes al senador", pidió el presidente de los populares al ser preguntado por los medios. ¿Cuando habla de senador se refiere a que será un hombre? "Un hombre o una mujer, déjeme que se lo comunique a la persona", matizó el popular. "La decisión es mía y lo comunicará cuando toque", zanjó.

Sin embargo, pese a que Company no revela el nombre, el PP planeaba ayer votar al nuevo senador en el pleno del Parlament del próximo martes. No será así porque el trámite exige que los populares comuniquen el nombre que se someterá a votación a la mesa de la cámara. Para no tener que dar ayer el nombre al resto de partidos, el PP solicitó convocar una mesa extraordinaria el próximo martes antes del pleno.

Sin embargo, el resto de miembros de la mesa se opusieron y deberá ser el miércoles cuando el partido desvele el nombre propuesto para sustituir a Bauzá en el Senado. Eso supondrá que la votación sea en el pleno del día 19.

Al ser la votación nominal y quedar reservada la propuesta al PP, la única opción será votar el nombre que presenten los populares, en blanco o nulo, lo que garantiza que salga el candidato que Company lleve a la votación.

Salom suena con fuerza



Mientras sigue sin revelarse el nombre, quienes suenan con más fuerza después de que el líder del PP asegurara que sería una persona con experiencia en Madrid son la exdelegada del Gobierno y que ya fuera diputada en el Congreso, María Salom o el que fuera senador por designación autonómica entre 2007 y 2011, Joan Huguet.

Por su parte, el líder de El Pi, Jaume Font, lamentaba ayer que el PP no haya aceptado su propuesta de presentar un independiente de consenso entre los partidos.