La asociación Chrysallis ha presentado hoy un vídeo interactivo para dar visibilidad a la felicidad de los niños trans desde el momento en que asumen su realidad y son acompañados por sus familias en su periodo de transición.

"Tenía dos caminos: o dar el paso y decirlo y ser feliz o continuar llorando en mi habitación y amargarme", explica Christian, un chaval de 14 años que ya desde los 6 sabía que no era una niña: "Y ya estaba harto de llorar". Así que decidió que era una niña. Y así se lo contó por carta a su madre, Xisca Tous. Al principio, ella lo vivió como "un duelo". Perdía a su hija. Pero entendió que ganaba un hijo feliz y que eso al fin y al cabo, la felicidad de los hijos, es lo más importante. Así que ambos, madre e hijo, se pusieron manos a la obra y fueron a informarse, a visitar médicos, a elegir un nuevo nombre, a iniciar los trámites para cambiar la tarjeta sanitaria y el DNI... Hoy precisamente Christian ha recogido su DNI con su nuevo nombre. Al preguntarle por sus sentimientos actuales, el joven solo puede repetir "feliz, feliz, feliz".

Christian tomó esa decisión. Eligió ese camino. Y los espectadores que vean el documental 'Trans Happy' también podrán elegir y tomar decisiones, obligándole a "cuestionarse cosas que normalmente no nos cuestionamos", según ha señalado Marisa Candia, una de las responsables de Anorak la productora del vídeo. Así por ejemplo, tras escuchar el testimonio de Christian, el espectador puede elegir dos posibles caminos: 'Se le pasará' o 'No sé le pasará'. En función de lo que elija, se introduce un testimonio u otro. Y en este caso, aquellos que apuestan por 'se le pasará' se encuentran con el testimonio de Laura Durán, una mujer trans ya adulta que responde rotunda: "No, no se le pasará".

El vídeo ha sido financiado por la conselleria de Presidencia y la conselleria de Educación, a través del Institut per a la Convivència i l'èxit Escolar (Convivèxit), lo difundirá entre los centros educativos para que los profesores tengan más material para conocer la realidad de los niños trans. Marta Escoda, directora de Convivèxit, ha recordado que hace tres años que los centros tienen un protocolo de acompañamiento a los alumnos trans y sus familias y que en este tiempo se ha puesto en marcha 73 veces.

Maria Luisa Ortega, vocal de Chrysallis, ha insistido en que el objetivo es hacer ver a la sociedad que la infancia trans es feliz desde el momento en que se deja a los menores vivir de acuerdo al género que sienten como propio. Sergio Alejandro, padre de Valentina, una niña trans de 8 años que también aparece en el documental, ha señalado que no recuerda haber visto a su hija más feliz que el día que salió a la calle por primera vez con un vestido: "Tenía una luz que nunca le había visto". La pequeña ha señalado entre risas que "ser trans mola", a lo que Laura Durán, que lo pasó mal hasta iniciar su camino de tránsito en un momento (los 90) en los que no había protocolos ni la sensibilidad actual ante esta realidad, ha añadido: "No es una moda, ¿eh?, pero sí, mola".