Armengol: "La libertad de La Manada lanza el mensaje de que estamos indefensas"

La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ha afirmado esta mañana que la decisión del tribunal de que los cinco miembros de La Manada continúen en libertad provisional "lanza el mensaje de que las mujeres estamos indefensas" y "demuestra la necesidad de trabajar profundamente en una formación en el ámbito de la Justicia en cuanto a feminismo y defensa de la igualdad".

Armengol ha efectuado estas declaraciones a Diario de Mallorca después de conocer que los miembros de La Manada, condenados a 9 años de prisión por abusos sexuales con prevalimiento a una joven en los sanfermines de 2016, seguirán en libertad provisional al haberse desestimado los recursos de súplica presentados por la acusación particular y las acusaciones populares, que ejercen el Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, a las que se adhirió la Fiscalía. Los recursos se presentaron contra la decisión que adoptó en enero la Audiencia de Navarra en el mismo sentido y el rechazo se ha producido con los mismos votos: dos contra uno.

La jefa del Ejecutivo balear y secretaria general del PSIB ha considerado que "estas decisiones judiciales, en contra La Manada que es un caso especialmente grave pero también con otras que se han producido, ponen en entredicho muchas decisiones judiciales en estos casos y la gente no las entiende". Ha añadido que no la solución no es tanto cambiar las leyes para aclarar estos asuntos como la formación en materia de "igualdad y feminismo", ya que "con las actuales leyes también se pueden tomar otras decisiones, como lo demuestra el que en el caso de La Manada se hayan adoptado por dos votos contra uno".