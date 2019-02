El PP balear vota en contra de pactar con partidos que no apoyen las leyes de género

El PP balear ha votado hoy en el Parlament en contra de pactar los partidos que quieran eliminar las leyes contra la violencia de genénero, un punto redactado por los partidos del Pacto, PSIB, Més y Podemos, para retratar a los populares por su acuerdo con Vox en Andalucía. Los populares han votado con la izquierda y el PI "rechazar la adopción de cualquier acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que planteen la supresión o reducción de medidas de protección de las mujeres". Ciudadanos se ha abstenido.

"El PP no pactará ni ahora ni nunca aminorar las leyes contra la protección de las mujeres", ha reivindicado la diputada popular Sandra Fernández en el debate de la proposición no de ley presentada por el Pacto. Ante las críticas del la izquierda por el acuerdo en Andalucía, ha señalado que "no hay nada en el pacto de Andalucía que aminore los derechos de la mujer". Fernández ha explicado que el PP apoyaría la iniciativa por "responsabilidad política" pero ha reprochado a los partidos del Pacto "utilizar a las mujeres de manera partidista": "Con esta proposición no sé si han venido a defender a las mujeres o si es que ya han entrado en campaña", ha criticado la popular.

El único partido que no ha votado a favor de todos los puntos de la inciativa, sino que se ha abstenido ha sido Ciudadanos. El partido de Albert Rivera ha presentado una enmienda para extender el rechazo a pactos con partidos que no apoyen la lucha contra la violencia de género a pactar con formaciones independentistas o que no condenen el terrorismo. "Nos están matando y Ciudadanos hablando de referéndums y de ETA", ha criticado la diputada socialista Silvia Cano.

En su última intervención, Cano ha afeado un tuit del diputado del PP, Antoni Camps, equiparando el asesinato de un hombre a manos de su pareja en Eivissa. "Esto es una banalización de la violencia de género", ha señalado la socialista. "Señora Fernández, usted que tiene más sentido común, ¿comparte el tuit de su compañero?", ha preguntado Cano, mientras la popular ha guardado silencio.

La iniciativa que defendía "reforzar" las políticas de protección de las mujeres y el rechazo a cualquier posicionamiento en contra de las leyes en este sentido, hubiera salido adelante por unanimidad en todos los puntos si no hubiera sido por la abstención de Ciudadanos en el rechazo a los pactos.