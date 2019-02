Piden a los británicos que regularicen su residencia en Mallorca por el brexit

Oficialmente en la isla residen 17.000 británicos, 22.000 en todo el archipiélago. Los que van y vienen a lo largo del año, es muy difícil de saber. Sin embargo, el brexit puede ser la causa para que afloren. Ese fue el mensaje que ayer transmitió Lloyd Milen, el consul general británico de Cataluña, Balears y Andorra a la comunidad del Reino Unido en Mallorca: les instó a que regularicen su residencia. "Muchos no lo hacen por el idioma o porque no tienen tiempo".

Con un lleno total, más de sesenta británicos acudieron ayer al hotel OD Port Portals. Otros se quedaron en lista de espera y no pudieron ir a la sesion informativa Brexit and You, sobre el acuerdo que marcará el divorcio de su país con la Unión Europea (UE). El acto en Calvià lo organizó el Centro Balears Europa –lo presentó su directora, Rosa María Cañameras– y el Consulado Británico, junto con la entidad Ciudadanos Europeos Baleares.

Lloyd Milen les transmitió el mensaje del Gobierno de Pedro Sánchez, que es "garantizar los derechos" tanto de los británicos en España como los de los europeos en el Reino Unido. El primer paso, es "promover" que se empadronen y soliciten la residencia. "A España le gusta el papeleo", dice Milen con su flema británica.

También apeló a la tranquilidad que brinda el periodo de transición, pues tras el divorcio de la UE, el Reino Unido tiene de plazo hasta diciembre de 2020 para que sus ciudadanos y empresas puedan adaptar su situación al nuevo escenario. "Trabajamos para que haya acuerdo", argumenta el cónsul. Mientras tanto, "hay muchas preguntas que no se pueden responder, pues hasta que no se haya producido la salida "no se podrá hablar del futuro".

Junto con Milen, en el abarrotado salón del hotel calvianer, los británicos tuvieron la oportunidad de escuchar a Ferran Tarradellas, director de la Representación de la Comisión Europea para Cataluña y Balears, quien advirtió de que apenas queda tiempo para renegociaciones, el 29 de marzo es la fecha oficial del divorcio, además de que tampoco parece que haya una idea clara sobre lo que se pretende por parte del Gobierno de Theresa May. "Nuestra situación es incómoda", reconoció. La UE quiere evitar "el peor escenario", sin embargo hay que estar preparados para él porque Europa ya ha advertido que no caben renegociaciones y las islas británicas se convertirán en "un tercer país".

Lo que se propugna, mientras sigue la incertidumbre es continuar con medidas de contingencia, en este sentido Paul Clark, agregado consular de Asuntos Económicos y Laborales de la Embajada Británica, brindó a sus conciudanos webs oficiales del gobierno de su país sobre el brexit y la sanidad en España, además de la dirección electrónica de La Moncloa.

Lo que realmente les preocupa a los británicos que viven en Mallorca es su futuro más inmediato, sobre su vida y sus negocios. "La sanidad, el sistema de pensiones y si el pasaporte será válido", son preguntas recurrentes y sobre las tres el cónsul Milen brinda tranquilidad. También el derecho al voto y a ser candidato en las elecciones municipales está garantizado, "una buena noticia", subraya, por el acuerdo alcanzado entre España y el Reino Unido.

Tampoco los empresarios tienen razón para estar intranquilos, "tendrán derecho a trabajar y tener una empresa. Para ello trabajamos", insiste Milen.

Vender y marcharse



Si bien es cierto que ya se ha garantizado la exención de visados para viajes breves, de noventa días, la preocupación pende en el aire y las reservas de los turistas británicos están a la baja. "Balears está en el alma de los británicos, ya viajaban antes de la UE y van a seguir viajando", asegura el representante consular.

Para Tony Verrier, empresario que vive entre Londres, Mallorca y Dubái, hacerse residente en la isla no es la solución. "Igual tengo que vender mis propiedades", dice, entre ellas un restaurante, pues para tres meses que pasa en la isla no le conviene. Ahora su residencia oficial es Dubái. Para saber qué decisión tomar estaba ayer entre los asistentes a la sesión informativa.

En el caso de Rebeca Upton, residente con mas de treinta años en Mallorca, profesional de administración y traducción, su objetivo es recabar información para sus clientes, preocupados por su cobertura médica, entre ellos hay enfermos de cáncer. Vicky McLeod piensa en su hija: "Tiene 13 años, quizás no pueda trabajar en España". Se juegan su futuro: en dos meses su vida en Mallorca puede dar un vuelco.