La Gran Orquesta Republicana canta en catalán ´Som molts!´

La Dirección Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca promueve la composición de 'Som molts!' Con el objetivo de reivindicar el uso de la lengua catalana entre todos los mallorquines, independientemente de su origen y de su lengua materna

Javier Vegas, el cantante de La Gran Orquesta Republicana, ha compuesto 'Som molts!', canción que interpreta junto a otros artistas que generalmente cantan en castellano, acompañado por su banda. Han sido seleccionados por su calidad y para lograr ampliar el público que escucha música en catalán, señalan desde la Dirección Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

La institución ha promovido la composición de "Som molts!" con el objetivo de reivindicar el uso de la lengua catalana entre todos los mallorquines, independientemente de su origen y de su lengua materna.

El director Joan Fullana, conocido por su trayectoria musical y en la dirección audiovisual ha sido el encargado de dirigir el videoclip de 'Som molts!'. En él se refleja una Mallorca diversa, actual e intercultural, en la que el catalán es una herramienta de inclusión social que abre puertas a todos los que se animan a hablarlo. Javier Vegas, el Hermano Ele y Maribel Martín La Canija protagonizan el vídeo, cuyo hilo conductor es la comunicación.

La canción y el videoclip se presentaron por primera vez en la gala de la Diada de Mallorca el pasado 29 de diciembre en el Teatro Principal.



La letra de la canción

Son Mots!

Oblida la por i deixa a un costat la vergonya.

Comença a xerrar, tot i que sigui una estona.

Bon dia! Com estàs? Avui fa calor, aqueixa és bona!

Per començar, podríem sortir a fer una volta...

I anirem vora la mar, perquè volem somiar que tot canvia.

I que la nit es fa dia, la revolució arriba i comença la vida...

Perquè tu i jo no som dos... Som tres, som quatre, som cinc!

Tu i jo no som dos... Som sis, som set, som vuit!

Tu i jo no som dos... Som nou, som deu, som onze!

Tu i jo no som dos... Som un milió de mallorquins!

Avui seràs tu, demà seré jo qui convida.

Si tu i jo no som dos, podem ben igual fer-ho a mitges.

Un que va néixer aquí, un altre que com jo va néixer a fora;

però caminem junts perquè som classe treballadora...

I anirem vora la mar, perquè volem somiar que tot canvia.

I que la nit es fa dia, la revolució arriba i comença la vida...

Perquè tu i jo no som dos... Som tres, som quatre, som cinc!

Tu i jo no som dos... Som sis, som set, som vuit!

Tu i jo no som dos... Som nou, som deu, som onze!

Tu i jo no som dos... Som un milió de mallorquins!

Au, idò, da-l'hi!

No importa haver nascut lluny, no importen la por o la manca.

No importa fer-ho malament, si vas agafant confiança.

Digues-li bon dia a la gent, somriures, paraules d'argent,

o adonar-se d'aquest gran efecte, és un repte si fas canvis en tu mateix.

Paraules que volen al vent i cal que siguin dites de tot cor.

Si no ho saps, tot el que fem i allò que pensam és el que som.

Mira! De cop semblava difícil i a mica es va tornar fàcil.

Tu tan sols fes-me cas, dóna aquest pas, fes que es faci!

Tu i jo no som dos!

Tu i jo no som dos... Som un milió de mallorquins!

Tu i jo no som dos!

Tu i jo no som dos... Som un milió de mallorquins!