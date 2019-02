Armengol aprovecha la polémica en Twitter por el Goya a Gaza para cargar contra Company

La presidenta del Govern, Francina Armengol, no ha desaprovechado la polémica en Twitter por la felicitación al Goya de Gaza para cargar hoy contra el presidente del PP balear, Biel Company. "Usted no es coherente, no tiene ningún proyecto y no es alternativa", le ha criticado la presidenta, a lo que ha añadido: "Basta ver lo que le ha pasado con su tuit".



El líder del PP balear, Biel Company, ha preguntado hoy en el Parlament por la posición de la presidenta del Govern sobre la problemática de las okupaciones ilegales, recordando que el Congreso aprobó acelerar la expulsión de okupas con el voto en contra del PSOE. "Tenemos casos en Palma, en el Arenal, en Marratxí y usted votó en contra en Madrid. Me gustaría ver qué hace si ocupan su casa ¿De qué lado está?", ha preguntado Company la presidenta.



"Deje de hacer el ridículo como el señor Pablo Casado", le ha replicado Armengol, recordando que la expulsión exprés de los okupas está aprobado desde el mes de mayo. "Debía de estar durmiendo, porque de esto ya hemos hablado en este Parlament con el Pi", ha señalado la presidenta.



Sin embargo, la presidenta no se ha quedado ahí y ha cargado con dureza contra Company: "Usted aplaudía con las orejas a Bauzá, cuando perdieron las elecciones se hizo regionalista , luego no sabía qué votar en la derogación de la ley de Símbolos y luego llega el señor Casado con su discurso centralista y usted se vuelve a cambiar de camisa", ha repasado Armengol, que ha acusado al líder popular de "no ser coherente, no tener proyecto y no ser alternativa". "Basta ver lo que le ha pasado con el tuit", ha colado la presidenta la polémica.



Cabe recordar que Company tuvo que matizar el domingo por la noche un tuit suyo en el que felicitaba al cineasta mallorquín Carles Bover por el Goya al documental Gaza, ante las críticas del expresidente José Ramón Bauzá, de Ciudadanos y de Vox.





Avui sa cultura de ca nostra està d'enhorabona! Vull felicitar a @CarlesBover pel #Goya2019. Molt content per sa presència d'illencs a sa gala d'ahir! https://t.co/H2BqjNxcjz — Biel Company (@CompanyBiel) 3 de febrero de 2019