Alerta de salud pública en Gran Bretaña por contagios de gonorrea en Ibiza

Gran Bretaña ha detectado una infección gonocócica (gonorrea) extremadamente resistente en dos contagios en Ibiza y ha activado una alerta para evitar que esta cepa se expanda.

Por ello, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ha notificado el 7 de enero a la OMS dos casos de Neisseria gonorrhoae contraidos en Ibiza resistentes al tratamiento habitual.

El primer caso detectado, según informa el Servicio de Infectología del Hospital Misericordia de Córdoba (Argentina), es de una mujer heterosexual que acudió a los servicios médicos británicos en octubre de 2018, y explicó que había estado en Ibiza, donde había tenido contactos sexuales con compatriotas.

El segundo caso detectado también se trata de una mujer heterosexual que acudió a los servicios de salud británicos en noviembre del pasado año y contó que había tenido una relación sexual con un británico que había estado en Ibiza de junio a septiembre.

Ambos casos de gonorrea fueron tratados con la medicación habitual (ceftriaxona) pero el patógeno no fue eliminado. También resultó resistente a la cefixima, la penicilina, la ciprofloxacina y la tetraciclina, pero es susceptible a la espectinomicina.

La cadena de las relaciones sexuales

Ante el temor de una epidemia por infección gonocócica, Salud Pública de Inglaterra estableció un equipo de gestión de incidentes por el que, básicamente, se trataba de localizar todos los contactos sexuales que hubieran tenido las dos mujeres afectadas con otros hombres tras su contagio.

Para el servicio de salud británico existe un vínculo epidemiológico entre los encuentros sexuales y los ciudadanos británicos que han viajado e Ibiza, por lo que Gran Bretaña ha informado a España sobre estos casos a través del Sistema Europeo de Alerta y Respuesta Tempranas (EWRS).

Esta alerta de salud pública, según explica el Servicio de Epidemiología, ha llegado también al Hospital Can Misses aunque al parecer actualmente el laboratorio del hospital no tiene una cepa N. gonorrhoeae XDR aislada que presente el patrón de resistencia detectado en Gran Bretaña.

"Dado que la mayoría de los casos de gonorrea son asintomáticos, la propagación de cepas de gonorrea resistentes es posible y puede ocurrir rápidamente en poblaciones de alto riesgo. Para estos dos casos, existe un vínculo epidemiológico con los encuentros sexuales con ciudadanos británicos en Ibiza, o con ciudadanos británicos que han estado en Ibiza, lo que indica una posible propagación internacional de esta cepa resistente de gonorrea", explica el informe epidemiológico, aunque si no aparecen más casos con este tipo de gonorrea, el riesgo de una transmisión masiva en Gran Bretaña es bajo.

La OMS recuera, ante estos casos, que la utilización de preservativos a la hora de mantener una relación sexual es la forma de prevenir y controlar efectivamente el contagio de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)