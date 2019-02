Bronca entre Company y Bauzá por el Goya a ´Gaza´

'Gaza', la cinta del mallorquín Carles Bover ganadora del Goya al mejor Cortometraje Documental, se ha colado en la crisis abierta entre Biel Company y José Ramón Bauzá. "Hoy nuestra cultura está de enhorabuena. Quiero felicitar a Carles Bover por el Goya. Muy contento por la presencia de isleños en la gala de ayer", escribió el presidente del PP balear el domingo en su cuenta de Twitter.





Avui sa cultura de ca nostra està d'enhorabona! Vull felicitar a @CarlesBover pel #Goya2019. Molt content per sa presència d'illencs a sa gala d'ahir! https://t.co/H2BqjNxcjz — Biel Company (@CompanyBiel) 3 de febrer de 2019

Es una vergüenza que se felicite a alguien que en su discurso habla de "apartheid israelí" o "terrorismo sionista". Israel es la única democracia de Oriente Medio. Lo de ayer fue antisemitismo enmascarado en antisionismo. https://t.co/uWyjKLMyBn — José Ramón Bauzá (@JRBauza) 3 de febrer de 2019

Bauzá no ha desaprovechado la ocasión para agrandar todavía más la brecha con su exconseller. "Es una vergüenza que se felicite a alguien que en su discurso habla deo 'terrorismo sionista'. Israel es la única democracia de Oriente Medio. Lo de ayer fue", atacó el expresidente del Govern desde su perfil de Twitter.

Bauzá no respondió directamente a Company; lo hizoque se "librara de esta tropa", en referencia a Company. " No me extraña que Bauzá dejara el partido ", añadió este usuario.'Gaza' enseña las durísimas condiciones de vida que soportan los palestinos por culpa del boicot israelí. ". La primera, no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión no, por favor ", pronunció Julio Pérez del Campo,cuando ambos recogieron el premio durante la gala del sábado.Varios usuarios aplaudieron alque horas después se vio en la necesidad de matizar sus palabras. "Para zanjar este asunto ante los que quieren ver lo que no hay, solo quiero apuntar que me he limitado a felicitar a un cineasta mallorquín al que la Academia de Cine ha reconocido con un Goya por la", indicó."Otra cuestión distinta es que los comentarios vertidos durante la ceremonia por los premiados no sólo no los comparto en absoluto, sino que los rechazo y condeno tajantemente.", añadió.