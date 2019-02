Baleares impone 119 sanciones por alquiler turístico ilegal

La dirección general de Turismo del Govern balear ha dado a conocer los datos correspondientes a 2018 del Servicio de Control de Empresas y Actividades Turísticas. Así, durante el año pasado se han abierto un total de 200 expedientes sancionadores, de los cuales la mayor parte (119) corresponde a responsables de alojamientos ilegales, es decir, a alquiler turístico de viviendas sin la licencia correspondiente.

Hay que recordar que desde la entrada en vigor de la Ley 6/2017 del turismo de las Islas Baleares, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas, se declara a responsables de las infracciones relacionados con la comercialización de estancias turísticas en viviendas ilegales tanto a los propietarios de los inmuebles como a los posibles explotadores y los comercializadores (a través de cualquier tipo de soporte).

El total de las sanciones por alquiler turístico ilegal a particulares tramitados durante 2018 podría llegar a unos 1,5 millones de euros.

Las otras infracciones tramitadas por el servicio durante 2018 se desglosan en: Oferta complementaria/restauración (35); General (deficiencias, cambios no comunicados, etc.) (21); Rent a cars (12); Agencias de viajes incumplimiento contrato (2); yAmpliación no estructural y sobreocupación (11).