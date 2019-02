Profesores reclaman un plus de residencia como el de sus colegas canarios

Un día después de que UGT denunciara la fuga y el déficit de empleados públicos que sufre Balears debido al elevado coste de la vivienda (no compensado por un plus de insularidad insuficiente), los profesores rescataron ayer su reclamación de equiparar este complemento como el que perciben sus colegas canarios.

Así lo indicó ayer el sindicato docente Alternativa, que hace tiempo que viene dando la batalla por la actualización de este complemento de insularidad, que creen "totalmente desfasado", más teniendo en cuenta el encarecimiento de los alquileres y con el caso especialmente destacado de Eivissa. "La pérdida de poder adquisitivo de los docentes se agrava cada año", advierte Alternativa.

Según expuso la entidad sindical, un profesor de ESO residente en Tenerife cobra 464 euros más al año por complemento de residencia que un colega que viva en Mallorca. En el caso de los maestros y docentes de FP, un residente en la isla canaria se lleva 525 euros más cada año que uno en Mallorca. Y en Canarias, añade el sindicato, el coste de la vida es un 15,8% más bajo según un estudio de la Universitat Pompeu Fabra.

Además, los docentes de Canarias que no viven en Tenerife sino en alguna de las otras islas cobran un trienio. Así, un profesor con seis años de residencia en Eivissa cobra 4.766 euros menos al año que un colega que lleve el mismo tiempo viviendo en Lanzarote. En el caso de un profesor de instituto de viviendo que lleve viviendo en Mallorca seis años cobrará 4.887 menos que uno en Lanzarote.

Alternativa logró llevar esta propuesta al Parlament. En septiembre de 2018, Maria Antònia Sureda de El PI presentó una proposición no de ley para que el Parlament instara al Govern a negociar con el Gobierno esta equiparación salarial entre docentes canarios y baleares. La proposición además instaba al Ejecutivo autonómico a incluir esta cuestión en el REB o en el nuevo modelo de financiación autonómico "para que en un futuro no dependa de los presupuestos". Desde el sindicado lamentaron ayer que pese a esta proposición "no parece que nadie esté reclamando este punto en Madrid".