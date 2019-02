Marina Terrasa: "Hay quien deja de pagar el alquiler para no privarse de otras cosas"

—Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Ha asistido a algún desahucio?"

—Siempre va el procurador, y sinceramente no me gustan porque son situaciones desagradables, pero mis clientes necesitaban la vivienda.

—Y el inquilino se queda en la calle.

—En algunos casos carecen de recursos y, si pagan, no pueden comer. Pero también hay quien deja de pagar el alquiler para no privarse de otras cosas, viven gratis.

—¿Sánchez desprotegió a los propietarios de viviendas?

—También hay inquilinos que se vieron perjudicados por el decreto-ley de este Gobierno, porque el propietario les subía el alquiler de 650 a 850 euros para compensar el aumento del mínimo de tres años a cinco.

—Podemos propone limitar los precios del alquiler.

—Si pudieras ganar 600 euros en vez de 400, ¿qué harías? Otra cosa son los fondos buitre. Y es complicado limitar porque debería establecerse un baremo por ciudades. Por eso el PSOE planteaba empezar por el decreto-ley.

—El Gobierno se quedó en minoría con su ley.

—El Gobierno debería haber sido diligente, asegurarse la aprobación del Congreso antes de la publicación en el BOE. Con la derogación ha creado inseguridad jurídica.

—¿Hay jueces más reticentes que otros a desalojar a un inquilino?

—En todos los temas, sabes qué juez puede ser más o menos complicado, pero aplican la ley. Si alguien deja de pagar, actúan. Si vas de parte del banco que pide un desahucio, en la medida de lo posible apoyan al consumidor, que es el desprotegido.

—La reputación de los bancos está por los suelos.

—Sí, he trabajado para un banco y depende de los jueces. Algunos lo disimulan, a otros les da igual que se note. La jurisprudencia estaba además del lado del consumidor. Con el Tribunal Supremo nos estamos volviendo locos. Un día dicen una cosa y, al siguiente, otra diferente.

—Un abogado madrileño me dijo que "nunca conseguimos que la jueza Carmena ejecutara un desahucio".

—No me ha pasado nunca, y no sé cómo se arreglaría. Cuesta creer que no se aplica la ley. Hay que proteger la propiedad porque el otro vive a costa de los demás.

—La Constitución fija el derecho a una vivienda digna.

—Pero el propietario no ha de asumir esa obligación, compete al Estado actuar en consecuencia y hacerse cargo.

—¿No le apena una mujer desahuciada con sus hijos?

—Totalmente. Tuve un caso de desahucio del banco, de una mujer con tres hijos, uno de ellos con parálisis cerebral. Son situaciones que te conmueven, es inevitable verse afectado, pero trabajas para tus clientes. En ocasiones no quieren desistir, y ellos mandan.

—¿Se puede obligar a alquilar una vivienda vacía?

—Bajo mi punto de vista, no. El propietario tiene derecho a decidir sobre su casa. El decreto-ley derogado permitía una subida sustancial del IBI de casas vacías.

—¿Mejor un casero particular que un fondo buitre?

—Por supuesto, no hay color. Y también es mejor un buen inquilino que te paga con regularidad, que trata bien la vivienda a otro que paga más pero se queja y te crea problemas. Hay propietarios que han preferido mantener a inquilinos desde décadas, no todos se aprovechan.

—Otros propietarios expulsan a inquilinos que pagaron el alquiler durante la crisis sin rechistar.

—Si un propietario puede ganar más dinero, ¿por qué no lo va a hacer? Depende del criterio de cada uno. Si el inquilino hizo lo imposible para pagar, tendría que ver ese esfuerzo recompensado, pero no es obligación del dueño de la vivienda, aunque sea moralmente incorrecto.

—¿Vive de alquiler?

—Nunca he vivido de alquiler. Hace un año, la hipoteca salía más barata que alquilar.

—¿En su entorno hay problemas para pagar la renta?

—Un familiar cercano no puede permitirse un parking porque ha de pagar el alquiler. No es como o dejo de comer, pero mucha gente hace sacrificios.

—También trabaja en Derecho de Familia...

—...Aunque no quería, porque te implicas demasiado y te sabe mal ver según qué cosas. Los clientes de separaciones te pueden llamar a las diez o a las once de la noche.

—Las separaciones son a vida o muerte.

—Te acabas involucrando. Para los que se separan, todo es muy grave y hay que ir a cada momento al juez, no entienden que el magistrado se acaba cansando.

—Tiene treinta años, ¿a qué edad se pierde la ilusión?

—¿La ilusión de vivir? La de trabajar no la he perdido, tengo más que cuando acabé la carrera. Mi tutor Toni Marroig está en la edad de jubilarse, y sigue ilusionado.