Jaume Font, candidato de El Pi: "Podemos ganar estas elecciones en Mallorca"

El Pi ha celebrado hoy comité regional en un ambiente de euforia. Se han proclamado los candidatos al Parlament y al Consell. Jaume Font volverá a encabezar la lista autonómica, como estaba previsto, y la alcaldesa de Porreres y consellera insular, Xisca Mora será la número uno al Consell de Mallorca. "Podemos ganar las elecciones en Mallorca y nos estamos consolidando en Menorca y Eivissa", ha asegurado Font ante un centenar de personas que integran el órgano de decisión de El Pi. Ha argumentado que la diferencia entre los partids es de pocos puntos y ello les da esperanzas que obtener un buen resultado.

Font ha bromeado ante los suyos apuntando: "Seremos la puerta de las instituciones, no el tapajuntas ni el marco zoquete" y ha asegurado que su cometido será la de conseguir "que esta comunidad sea respetada de una vez por todas con una financiación justa, ya que ni con Mariano ni con Sánchez se ha conseguido en esta legislatura".

El candidato de El Pi ha puesto las bases ante posibles pactos tras los comicios. Reclamarán un alquiler vacacional justo, más apoyo al pequeño comercio, una regulación efectiva del todo incluido, el cumplimiento del pacto educativo y la unidad de la lengua catalana con sus variedades. También se ha referido a la ecotasa recordando que se aprobó gracias a El Pi porque Podemos se abstuvo. "Queremos la ecotasa, pero no con el precio doblado como ha hecho la izquierda. Nuestro objetivo es que el 50% se invierta en el municipio donde se recaude". Ha anunciado un plan integral para reformar las carreteras secundarias de Mallorca y ayudas al sector agrario: "No puede ser que una fábrica de Murcia elabore más sobrasa que en toda Mallorca".

Tanto Font como Mora han reconocido el trabajo de Antoni Pastor como portavoz del Consell. Un Pastor que no estaba presente en el acto después de que decidiera no presentarse a las primarias al comunicarle que no contaban con él. Mora se ha comprometido a aplicar su experiencia municipalista en el Consell "para transformar nuestra tierra".

Por último se ha proyectado un video donde se han podido ver los oficios tradicionales de la isla y ha concluido con uno de sus lemas de esta precampaña de El Pi: "100% Balears".