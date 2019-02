Ensenyat reprocha a Armengol que se quede de "brazos cruzados" con el REB

El presidente del Consell y candidato de Més a la presidencia del Govern, Miquel Ensenyat, replicó ayer con dureza a la jefa del Ejecutivo balear y líder del PSIB, Francina Armengol, por sus declaraciones en las que afirmaba que el REB depende ya sólo del Gobierno central. Para Ensenyat, esto significa que Armengol ha optado por quedarse de "brazos cruzados" y "abandonar una causa que es justa" dejándola en manos de Madrid. "Si Pedro Sánchez nos quiere tomar el pelo tendremos que llamar a la movilización ciudadana", advirtió el presidente del Consell afirmando que no descarta convocar una manifestación para presionar al Gobierno central.

Armengol afirmó el pasado miércoles que el Govern, que integran el PSIB y el partido de Ensenyat, había realizado "todo el trabajo y más" que le correspondía para conseguir el REB, de cuyo retraso responsabilizó al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Hemos cumplido con creces. Ahora al que le toca aprobar y tramitar (el REB) es al Gobierno de España y esperamos que lo haga de forma inminente", declaró la presidenta sin concretar fechas.

Ensenyat acotó sus críticas en la figura de Armengol y no del conjunto del Govern, dejando así fuera de sus reproches a Més. En este sentido consideró que "desde la presidencia del Govern no se puede abandonar esta causa" ya que "el REB no es una concesión de Madrid, sino un acto de justicia hacia los ciudadanos de Balears para compensar las desventajas por la insularidad". Añadió a esta crítica el que los compromisos alcanzados por Armengol con Pedro Sánchez incluyan que el REB servirá para que Balears se sitúe en la media de inversiones estatales, cuando eso "es algo obligado por la Constitución y el Estatut d'Autonomia, mientras que el REB debe ser para compensar los costes de la insularidad".

"No nos podemos conformar con la petición de un buen REB, hemos de exigir que se apruebe y que quede claro que no queremos migajas", dejó claro en relación al contenido que tendrá el futuro Regimen Especial.

Como ejemplo de la necesidad de este instrumento para compensar la insularidad se refirió a la situación de "los funcionarios estatales que se van de Balears por el elevado coste de vida", algo en lo que "el Gobierno central debería ser el primer interesado en asumir el problema con compensaciones adecuadas, como ocurre con Canarias y todavía más con Ceuta y Melilla".

Al respecto incidió en la información que ayer ofreció DIARIO de MALLORCA respecto al plus de insularidad que cobran los funcionarios del Estado destinados en Balears, muy inferior al que perciben los que trabajan en Canarias. "El que un auxiliar administrativo del Estado cobre en Mallorca 43,5 euros mensuales de plus de insularidad mientras que en Tenerife reciben 97,2 euros y en las islas menores canarias 242 euros refleja el agravio que padece Balears por parte del Estado incluso con sus propios trabajadores", concluyó Ensenyat.