El PP pide retirar los presupuestos "insolidarios" del Gobierno

El PP registró ayer una proposición no de ley en el Parlament que será debatida el martes en la que pide que se retiren los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por "insolidarios" y porque suponen un "agravio" para Balears. La vicepresidenta del PP, Margalida Prohens, señaló que la cuentas estatales evidencian "la escasa capacidad negociadora y la nula influencia" de la presidenta del Govern, Francina Armengol, sobre las políticas del Gobierno de España que afectan a Baleares, ya que "es la única comunidad gobernada por el PSOE en que bajan las inversiones".

Según Prohens, en los presupuestos "no aparecen las mejoras que se prometía con el nuevo régimen especial (REB)". "Si los PGE no prevén ninguna mejora, el posible REB que se pueda aprobar no será más que papel mojado".