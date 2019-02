Dimite el vicerrector de Investigación de la UIB, Jaume Carot

El vicerrector de Investigación e Internalización de la Universitat, el doctor Jaume Carot, ha presentado su dimisión hoy, por motivos que la institución no ha precisado. La UIB sí ha señalado que la renuncia ha sido "consensuada" y que Carot ayudará a buscar a su sustituto. Al frente del vicerrectorado de Investigación, Carot tuvo un papel destacado en la gestión interna que hizo la UIB del caso Minerval y también en las explicaciones públicas.

Carot ha dedicado ocho años a la gestión universitaria. Fue vicerrector de Profesorado y Posgrado con Montserrat Casas y tras el fallecimiento de ésta en 2013 pasó a formar parte del equipo del actual rector, Llorenç Huguet, que venció en las elecciones a rector a Antoni Riera. Carot fue nombrado entonces vicerrector de Investigación, cargo que renovó cuando Huguet volvió a ganar las elecciones en 2017.

Poco antes de esas segundas elecciones a las que concurrió con Huguet, salió a la luz pública el caso Minerval, tras la detención por parte de la Policía de los catedráticos Pablo Escribá y Xavier Busquets, acusados de haber vendido un fármaco en fase de investigación y sin la necesaria autorización. Año antes,en 2014 y como responsable de investigación, Carot fue la persona que recibió a la investigadora que denunció sus sospechas sobre la posible actividad irregular d Escribá respecto a una patente de un productor contra el Alzheimer (patente a la que la científica renunció). También acompañó al rector y a otro vicerrector (Antoni Aguiló) a una reunión con la oncóloga de Son Espases Sefa Terrasa, que en 2015 también expresó también sus sospechas de que el catedrático estaba vendiendo el Minerval a sus pacientes cuando aún no estaba autorizado.

Tras las detenciones en 2017, Carot asumió en un primer momento las explicaciones públicas sobre todo lo relacionado con este caso, por el que él y el rector Huguet tuvieron que comparecer en el Parlament para defender su actuación ante las sospechas y rumores que corrían por el campus ya de 2011.

El caso Minerval fue archivado por los tribunales. La conselleria de Salud le ha abierto un expediente administrativo imponiendo la sanción más alta: un millón de euros. La Universitat tiene un expediente investigador abierto.

Jaume Carot (Tortosa, diciembre 1960) es catedrático de Física Teórica de la UIB, licenciado en Física por la Universitat de Barcelona y doctor en Física por laUIB. Hizo una estancia postdoctoral (1987-1989) en la Universidad de Aberdeen (Reino Unido), en el Departamento de Matemáticas, financiada a través de una Fleming Scholarship (British Council). Ha hecho varias estancias de investigación en el Reino Unido, Canadá, Alemania y Portugal, y ha sido profesor contratado a la Universidad de Madeira (Portugal). Su investigación se desarrolla en el ámbito de la teoría general de la relatividad, en que ha trabajado, sobre todo, en los aspectos más matemáticos. Es autor de varias publicaciones en revistas internacionales indexadas y otros trabajos científicos, y coautor, junto con el doctor Jesús Ibáñez (Universidad del País Vasco), del libro Mecánica teórica.

Fue elegido miembro del comité ejecutivo de la sectorial de R+D+Y de la CRUE y, en 2017, miembro del EE. UU. Experto Group on Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation. Es miembro del comité de seguimiento de la estrategia RIS3 en Baleares y de la Comisión Interdepartamental de Ciencia y Tecnología del Govern. Forma parte del grupo de trabajo de la CRUE para la Agenda Ibérica del Conocimiento y la Educación Superior.