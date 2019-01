Picornell será el cartel electoral de Podemos a la alcaldía de Felanitx

El presidente del Parlament, Baltasar Picornell, ha decidido presentarse como cartel electoral de Podemos a la alcaldía de Felanitx en las próximas elecciones municipales, dando así marcha atrás en su inicial decisión de retirarse de la primera línea política.

Picornell ha adoptado esta decisión después de que haya comprobado que el partido tiene "pulmón" en el municipio, en referencia a personas dispuestas a intentar lograr representación en el Ayuntamiento.

El presidente del Parlament había decidido pasar a un segundo plano, al igual que el resto del actual grupo parlamentario de Podemos, en el que no repetirá ninguno de sus actuales diputados en la lista autonómica. Esta retirada masiva fue consecuencia de la crisis por el enfrentamiento entre Laura Camargo, a la que apoyaron todos los diputados, y el sector oficial de Alberto Jarabo, que se impuso por la

mínima en las primarias con Mae de la Concha como secretaria general. Las posibilidades de que alguno de los diputados decidiera continuar en la próxima legislatura desaparecieron cuando Camargo renunció definitivamente a disputarle a Juan Pedro Yllanes la candidatura a la presidencia del Govern.

Sin embargo, algunos de ellos si han optado al final por mantenerse en la política activa en candidaturas municipales. De ellos, el más llamativo es Picornell, al ser el que más proyección tiene por su puesto como presidente del Parlament. La dirección balear del partido le ha apoyado para que se presente, consciente de que su imagen será un plus en la campaña electoral y que su presencia en las listas electorales sirve para lanzar un mensaje de unidad interna. "Además de mucha gente de Podemos en Felanitx, tengo el respaldo del aparato del partido", ha afirmado Picornell en declaraciones a DIARIO de MALLORCA respecto a la presentación de su candidatura para las primarias que decidirán el cartel electoral a la alcaldía, un puesto para el que no se ha presentado ningún otro aspirante.