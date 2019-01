Una mujer denuncia que le sirvieron una cucaracha frita en un bar de Ibiza

Una agradable cena en un restaurante de moda de Ibiza se convirtió para Alba en una pesadilla. Su madre, Yolanda, explica lo ocurrido tras poner la denuncia en la dirección general de Salud Pública y Consumo: su hija pidió una sepia a la plancha y se la sirvieron con un extra, una "cucaracha frita".

Alba acudió a un restaurante del centro de la ciudad de Ibiza a cenar el pasado domingo. Ella y su acompañante pidieron varios platos para compartir, entre ellos, una sepia a la plancha. Se la sirvieron –"estaba entera, no cortada", matiza su madre– y, después de comerse un "un par de bocados", se dio cuenta de que en el plato había un ejemplar de este insecto. "Le dio tanto asco...", denuncia la madre.

En ese mismo instante llamaron a uno de los camareros para enseñarles el plato, que, afirma Yolanda, se llevó "a toda prisa". Estaba tan sorprendida que ni se le pasó por la cabeza hacerle una foto a la cucaracha que, debido a lo cerca que están las mesas en este local, ya habían podido ver los comensales de al lado.

La premura con la que retiraron la sepia con la cucaracha no se correspondió, indica Yolanda, con premura alguna a la hora de dar explicaciones o pedir disculpas a la clienta. "El responsable del restaurante estaba allí, detrás de la barra, sin quitar el ojo de la mesa, pero no se dignó a presentarse", comenta Yolanda, que indica que precisamente esta actitud "pasota" empeoró aún más la situación que vivió. "Uno de los camareros les pidió perdón, pero porque lo conocían. Ningún responsable les dijo nada más", añade.



A Urgencias

Poco después de salir del restaurante, la joven comenzó a encontrarse mal, con fuertes vómitos y molestias de estómago. Preocupada después de lo que le había pasado en el restaurante, Alba acudió al servicio de Urgencias del centro de salud de Vila. Allí la médica que la atendió le administró un fármaco para cortar los vómitos y le puso por vía intravenosa una bolsa de suero salino. Cerca de 24 horas después, el malestar no se le había pasado, afirma.

"La cucaracha es un animal muy sucio", insiste la madre de la afectada. Señala que, aunque es consciente de que en el centro de Vila los locales tienen problemas con estos insectos, "es un restaurante y debe extremar la limpieza y las precauciones". Las afectadas no entienden, además, cómo nadie en la cocina vio la cucaracha: "No es que se cayera a una freidora, es que pasó por la plancha. La cucaracha es negra y la sepia blanca. Si no la vieron es porque no estaban muy atentos".

"Tras pedir una sepia a la plancha encontramos en el plato, junto a la comida, una cucaracha cocinada", indica Alba en la reclamación que ha sellado, para su posterior investigación, la dirección general de Salud y Consumo. La madre de la afectada asegura que el personal de la oficina les comentó, tras tramitar su queja, que la suya no era la primera reclamación que recibían sobre este local.

La persona que iba con Alba y que también vivió este hecho en primera persona ha contado lo que les ocurrió en sus redes sociales y, además, ha dejado un comentario en el perfil del restaurante en Tripadvisor: "Esto no lo pongo para que la gente deje de ir, es un buen sitio, mejor dicho, era un buen sitio para nosotras. Hasta que hoy por la noche, cenando, nos hemos encontrado una cucaracha frita junto a la sepia. Los camareros pidieron disculpas, sobre todo un chico con gafas, moreno, yo esperaba que el responsable o jefe, que nos miraba todo el rato, viniera y nos pidiera disculpas como buen jefe que tendría que ser, pero no demuestra tener tacto con los clientes".