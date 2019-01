Pasajero del vuelo Valencia-Palma: "El avión se salió de la pista a toda velocidad y la gente empezó a chillar"

Los setenta pasajeros que el lunes por la tarde cubrían la ruta entre Valencia y Palma en el vuelo UX4014 de Air Europa tardarán en olvidar el aterrizaje.

"Eran más o menos las 17:30 horas. Venía de Valencia con un vuelo de Air Europa de esos de hélices, pequeño. Cuando habíamos empezado a sobrevolar la isla el comandante nos avisó de que entrábamos en una zona de turbulencias debido al fuerte viento y a la acumulación de nubes. Nos dijo que iba a cambiar de ruta para tener un vuelo más confortable", relata Hugo Rodríguez, uno de los setenta pasajeros del vuelo que, 24 horas después, todavía tiene el susto metido en el cuerpo.

Pero los siguientes minutos no tuvieron nada de confortables. "No sospechamos nada, al menos yo. Quienes tenemos que volar con asiduidad estamos acostumbrados a dar vueltas cuando entramos en la isla. Pero cuando el avión encaró a pista empezó a balancearse más de lo normal. Es verdad que hacía mucho viento, pero no era normal y empecé a asustarme", continúa Rodríguez, originario de Murcia y residente en Mallorca desde hace cinco años.

"Inmediatamente después de que el tren de aterrizaje entrara en contacto con la pista, el avión se desvió a la derecha, se salió de la pista y se metió en la zona de tierra a gran velocidad. Íbamos muy rápido porque acabábamos de aterrizar y cogió mucha velocidad. Calculo que avanzamos unos doscientos metros en dirección a la terminal C dando grandes botes por los desniveles que había en el suelo", evoca Rodríguez.

Durante esa carrera sin control fuera de la pista la aeronave impactó contra una baliza de iluminación que estaba clavada en el suelo, provocando un aparatoso agujero en el exterior del avión. Mira las imágenes del siniestro.



Los primeros instantes, silencio absoluto dentro de la cabina. Pero de repente empezaron los gritos. "La gente empezó a chillar, los nervios se desataron. Recuerdo que vi a una chica muy pálida, dominada por el pánico", manifestó este afectado.

Poco a poco el comandante enderezó el aparato y lo devolvió a la pista, donde empezó a perder velocidad. "En ese momento vi por la ventanilla cómo se acercaron varios camiones de bomberos, pero afortunadamente no había pasado nada", dice Rodríguez.

Los pasajeros se enteraron de lo que había sucedido por boca del personal del aeropuerto cuando accedieron a la terminal. Es el único reproche que guarda para el comandante: "Todos echamos de menos una explicación de lo que había pasado, pero se la guardó para él".