De la Concha reclama a Iglesias un acuerdo con Errejón para cerrar la crisis en Podemos

Podemos afronta hoy una reunión clave en plena crisis por la espantada de Íñigo Errejón. La secretaria general del partido en Balears, Mae de la Concha, asistirá a la cumbre para trasladar el mensaje que comparte con el resto de barones territoriales del partido: la necesidad de un acuerdo entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón para cerrar la crisis y evitar que influya en la campaña electoral en el resto de comunidades como Balears.

"Lo que teníamos que decir es lo que decimos en el documento", señala De la Concha, en referencia a la llamada Declaración de Toledo, que firmaron este fin de semana once secretarios generales autonómicos del partido, en lo que en la formación se ha interpretado como "un toque de atención", a la cúpula de Pablo Iglesias.

En el texto suscrito por la líder de Podemos en Balears, que rechaza que se les llame barones, se apela a la "responsabilidad" de los dirigentes del partido izquierdista, se reivindica su "compromiso con el proyecto" -marcando distancias con los planes de Errejón de abandonar las siglas de Podemos- y se envía un mensaje nítido a la dirección de Iglesias: "Nos hacemos falta todas y todos. Es la hora de cooperar y no de competir". Lo que supone un llamamiento al acuerdo con Errejón para conseguir una candidatura única en la comunidad de Madrid y evitar ahondar en su actual crisis.



Evitar el contagio



"Hemos hecho un movimiento de responsabilidad", explica De la Concha, que apunta que, con este frente común entre dirigentes autonómicos, "damos una visión del partido desde todas las esquinas del país y no sólo desde Madrid". La también diputada por Balears en el Congreso, admite que "todo lo que ocurre a nivel estatal influye en todos los territorios" y que "según lo que se haga", puede perjudicar la campaña electoral de Podemos en el archipiélago.

Sobre si Errejón debe asistir o no a la reunión del Consejo Ciudadano Estatal de hoy, algo que divide a los principales dirigentes del partido, De la Concha es partidaria de que sí lo haga. "Estaría muy bien que pudiéramos debatir en la reunión con Errejón", considera la líder del partido en Balears, subrayando que es "una opinión personal" y que desconoce si así lo hará o no el fundador y ahora exdiputado de Podemos.



Llamamiento a la "unidad"



La crisis del partido desde que Errejón anunciara su alianza con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para presentarse a las elecciones en la Comunidad de Madrid con la marca Más Madrid, ha traído de cabeza también a la formación en el archipiélago, donde el candidato al Govern será el magistrado Juan Pedro Yllanes, muy próximo a Errejón, y colaborador en el último congreso del partido de Vistalegre II. No obstante, el juez en excedencia ha marcado distancias con el candidato a la comunidad de Madrid rechazando presentarse con otra marca que no sea Podemos y asegurando no entender los motivos del movimiento del exdiputado.

Desde un inicio, el partido en las islas ha enviado un mensaje de "unidad" y defendiendo la necesidad de buscar un acuerdo. Una postura que se ha reforzado tras el frente común de De la Concha con el resto de líderes territoriales de Podemos este fin de semana.

La secretaria general del partido en Balears asistirá hoy a la reunión para trasladar ese mensaje. "Somos un partido joven y es normal que haya ciertos desajustes", explicaba ayer. "Ahora es el momento de serenarse, de respirar y reflexionar", zanja De la Concha.