Rechazan el recurso de un guardia civil por un insólito accidente

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha rechazado el recurso de un agente de la Guardia Civil de las islas que se lesionó en un dedo mientras se quitaba el uniforme en su casa, un insólito accidente por el que reclamaba al Estado 528 euros al estimar que fue en acto de servicio.

El curioso supuesto se produjo el 13 de junio del 2016, cuando el agente, según propia confesión, estaba en su casa quitándose el uniforme tras acabar su turno. Por causas que la sentencia no específica, el guardia civil sufrió una lesión en el dedo gordo de la mano derecha, mientras se despojaba de un calcetín.

El accidentado estuvo de baja entre el 14 y el 21 de junio siguientes y luego entre el 1 de julio y el 15 de agosto.

El funcionario pidió a la Comandancia de la Guardia Civil que el suceso fuera considerado como un accidente in itinere (camino al trabajo o previo al trabajo) y como tal acto de servicio.

Esa calificación le suponía una retribución de 528 euros, según señala la sentencia.

La sala de lo contencioso-administrativo, por el contrario y tras analizar la jurisprudencia sobre los accidentes en acto de servicio, ha llegado a la conclusión de que el reclamante no tiene derecho a ese dinero. De acuerdo con el tribunal, no se trató de un accidente in itinere.