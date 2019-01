Jaume Font elude enfrentarse a Pastor, quien afirma que se retira porque le dijo que "no contaban" con él

El líder de El Pi, Jaume Font, rehusó ayer opinar sobre las declaraciones del portavoz del partido en el Consell, Antoni Pastor, a Diario de Mallorca en las que afirmaba que Font le había dicho que "no contaban" con él, por lo que había decidido no presentarse a las primarias. "No tengo nada que decir. Estoy contento del trabajo que ha realizado esta legislatura todo el grupo de El Pi en el Consell, incluyendo a Pastor", se limitó ayer a declarar el líder del partido.

En sus declaraciones, Pastor dejaba claro su distanciamiento de Font y Josep Melià, vicepresidente del partido. "Puede que, por mi forma de ser, no haya sabido encajar en lo que ellos piensan", afirmó aunque resaltando que sigue creyendo en el proyecto de El Pi.