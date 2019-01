El Banco de Sangre de Baleares reclama donaciones para remontar sus reservas

El Banco de Sangre y Tejidos de las Islas Baleares hace un llamamiento a la población sana para que acuda a donar sangre, especialmente a las personas con grupo sanguíneo O+, O-y A+.



El número de personas que acuden a donar desciende en el mes de enero. Algunas de las razones son la falta de tiempo y razones de salud.



Se precisan donaciones de sangre de los grupos O+, O- y A+ con urgencia. Los niveles de reserva de estos 3 grupos están por debajo del 50% necesario para atender correctamente las necesidades transfusionales de los hospitales de las Islas.



Facilidades para donar sangre. En la página web donasang.org se pueden consultar los lugares y horarios de las próximas campañas de donación.





Li donarem la volta a això ??. Fan falta reserves de sang de tots els tipus ????????. En especial de O+ (només tenim per cobrir les necessitats per a un dia), O-, A+ i A-. Es necessiten 200 donacions cada dia per atendre tota la demanda dels ??. ??Fes circular aquest missatge! pic.twitter.com/6DV0tqiHJp