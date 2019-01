Las Palmas, La Palma y Palma de Mallorca

"No más confusiones: Las Palmas de Gran Canaria, La Palma y Palma de Mallorca no quieren más equivocaciones de marca", dice una nota de prensa difundida el jueves por el ayuntamiento de la capital de Gran Canaria. No solo Mariano Rajoy se mete en berenjenales al estilo "la isla de Palma de Mallorca". Pedro Homar, gerente de la Fundación Turismo Palma de Mallorca 365, y la regidora Turismo, Joana Maria Adrover, participaron en un encuentro con representantes canarios en Fitur. "Ellos pusieron el tema sobre la mesa. A nosotros no nos han llegado quejas de los empresarios turísticos por confusiones", zanja Homar. Aprovecharán sinergias de promoción como destinos urbanos: Palma, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y la isla de La Palma. Fin de la cita

Se busca gran superproducción para la isla, a lo 'Harry Potter'

La Fundació Mallorca Turisme, por medio de la Mallorca Film Commision, organizó el jueves unas jornadas sobre casos de éxito de grandes producciones audiovisuales vinculadas a destinos turísticos. El conseller Cosme Bonet y la directora insular de Turismo, Paula Ginard, presentaron los debates. "Tenemos que conseguir una superproducción, como Harry Potter, trae muchísimo dinero y es un atractivo para el turismo cultural que estamos buscando". Bonet dixit. El Consell ha previsto este año 75 actos promocionales y participar en 37 ferias internacionales. Esperamos que lo reflejen a través de la cuenta de Twitter @FundMallorca, que ha estado inactiva desde febrero del año pasado hasta este enero. En la próxima cita internacional del turismo, la ITB de Berlín, Mallorca seguirá el rumbo de Evissa y acudirá con su propio estand.

El accionariado de Ávoris, con novedades este ejercicio

Fue en el Foro Hotusa del pasado lunes, donde Gabriel Subías, el consjero delegado de Ávoris, anunció que habrá cambios en su accionariado. Lleva meses coleando el tema de la venta de la división de viajes del grupo Barceló. Subías se refirió a que se negocia una inversión en fases con otra entidad.

Grupo Piñero supera los 800 millones de euros en ventas

Grupo Piñero sigue creciendo. Ayer hizo públicos los datos de su facturacio?n consolidada: 819 millones de euros en 2018, "superando por segundo ejercicio consecutivo y segunda vez en su historia el umbral de los 800 millones de euros en ventas". Encarna Piñero, consejera delegada del grupo familiar, anuncia que este año apuestan por una política de reinversión enfocada en la mejora de "la eficiencia y la diferenciación" de su producto, turístico. Seguirán con la transformación digital y la sostenibilidad.

Animaerea, transporte solidario de mascotas

La ONG mallorquina Animaerea, de transporte solidario de mascotas, fue elegida en Fitur como "mejor iniciativa de tenencia responsable"en los premios Travelguau. Ha trasladado a más de 425 animales con la ayuda de Air Europa.

Liderazgo femenino en el estand balear

El turismo en el ámbito público-privado brilla por su cuota de poder femenino, la foto que ilustra esta página con la ministra Reyes Maroto lo atestigua.