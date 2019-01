Joan Simonet: "Bauzá desconectó de la realidad, no soporta que le lleven la contraria"

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: "¿Sabe conducir un tractor?"

Sí, tengo un tractor de 50 caballos. Es otra dinámica, a los payeses el tractor les sirve de psicólogo por la concentración que exige como herramienta.

¿Montó la semana pasada una tractorada para demostrar que sigue siendo de derechas?

No fue una tractorada, que requiere un mínimo de setenta vehículos. Fue una reacción espontánea porque el Govern amplió sin avisar las zonas de protección de aves.

Las tractoradas ante el Consolat ya no asustan a nadie, salen en las guías turísticas.

Los turistas nos hicieron fotos y cada sector protesta con su herramienta, como los médicos con sus batas blancas. Somos tan pocos que los tractores nos dan volumen.

Usted habrá soñado con vivir en el Consolat.

Seguro que no. Siempre he estado en la política municipal, para ese cargo has de ser transversal y yo provengo de un sector concreto. Conozco mis limitaciones.

¿José Ramón Bauzá no conocía sus limitaciones?

Bauzá desconectó por completo de la realidad y creó un mundo propio, no soporta que su círculo íntimo le lleve la contraria.

¿Le ha sorprendido la patada de Bauzá al PP?

No me lo esperaba, pero tampoco me ha sorprendido. Bauzá no podía soportar que yo discrepara de él, y aprovechó la primera oportunidad para sacame de las listas.

No les bastan seis turistas por explotación agrícola, ¿han de ser 200, 300?

Seis turistas no dan rentabilidad, que se garantiza con doce. Ya no nos vale que los hoteles compren nuestros productos, queremos el retorno directo del turismo.

En una granja, un turista solo puede empreñar.

El problema es que el turista que nos fotografía mientras recogemos almendras, se aloja en un hotel y come en un restaurante. Queremos tener al turista en nuestras casas.

Los "entrañables corderitos" de que hablaba Matas en el Parlament.

El payés de verdad sabe que para ese "entrañable corderito" has de trabajar, cerrar fincas, pagar veterinarios y forraje. Y venderlo a 40 euros para

que salga rentable.

¿A cuántos corderos equivale un turista?

El cordero en canal está a 40 euros, y una noche en un agroturismo sale a120 euros. Es decir, tres corderos por pernocta, a partir de dos ovejas y media durante un año.

Gerente de Asaja es trabajar para Biel Company.

Su hermano Joan Company preside Asaja, y mi hermano iba con camiseta verde. No jugamos sucio, somos más vehementes porque es un sector muy pasional, lo vivimos.

¿Un alcalde no puede derribar la casa ilegal de un vecino?

Yo tiré una piscina, y fue difícil. Un antiguo concejal socialista de Urbanismo me dijo que se solucionaría si el de Alaró ejerciera en Consell, y el de Consell en Alaró.

¿Se fue del PP contra el TIL?

En el pleno de Alaró voté contra el TIL, y no fui a la asamblea de alcaldes a su favor. Al ver que gente del PP de toda la vida iría a la manifestación, supe que íbamos mal.

¿Advirtió a Bauzá de lo que se les venía encima?

Intenté trasladarlo, pero no me hicieron caso. Dos alcaldes fuimos al Consolat cuando se montaba la manifestación, para decirles que acudirían militantes del PP.

Tal vez Bauzá disponía de encuestas.

Bauzá me sacó su móvil y me dijo que en Facebook había una persona de Alaró que apoyaba el TIL. Le dije, "bien, president, gobierne por las redes sociales".

Y el PP se ha colocado ahora a la derecha de Bauzá.

No te lo sabría decir, pienso que no o tendría que romper el carné. No espero que Vox tenga recorrido, Europa está curada de populismos, aunque todo va muy rápido.

¿El relamido Jorge Campos sacará votos en Alaró?

Sí, pero pocos. En Alaró había siempre dos votos de Falange, creo que sabíamos quiénes eran.

Imputado una vez, imputado para siempre.

Sí, sale mucho en el momento, pasan años y te desimputan. Mi padre murió hace un año, no dudó de mí, pero me duele que no viera el archivo.

Algo habrá hecho.

Las personas de tu alrededor creen en ti pero, ¿qué piensa de mí alguien de ses Salines? No creo que me haya dañado profesionalmente, pero lo llevas por dentro.

A ver si el hijo de Cañellas era usted, en lugar de Jaume Font.

Me afilié al PP cuando Cañellas era president y le tengo mucho aprecio. También guardo muy buena relación con Font, otra víctima de Bauzá.