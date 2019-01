Los padres de niños de tres años podrán solicitar plaza en los colegios desde el 25 de marzo

Los padres de los niños de 3 años podrán solicitar plaza en el colegio que deseen a partir del próximo 25 de marzo. Normalmente, el proceso de admisión empieza entre abril y mayo pero este año Educación lo ha adelantado para 4º de Educación Infantil (curso en que la mayoría de niños comienzan su trayectoria escolar) por cuestiones organizativas.

Así lo ha anunciado hoy la conselleria de Educación en un comunicado en el que ha insistido que este adelanto se refiere a los niños nacidos en 2016 y que por tanto en 2019 cumplen los 3 años y ya pueden incorporarse al sistema educativo (son la mayoría de admisiones que se tramitan en este proceso).

Este proceso se iniciará el 25 de marzo y acabará el 5 de abril. Educación ha decidido avanzar las fechas para faciltiar la gestión a los centros educativos. Además, el cambio facilita al Servicio de Centros la planificación y la posible creación de nuevas unidades si es necesario.

El resto de procesos de admisión y adscripción para otros cursos no modifican sus plazos y se mantendrán como los años anteriores.

Para el curso que viene, Educación propuso introducir nuevos cambios en el proceso de escolarización, centrándose en reducir zonas escolares para promover que la gente acuda a centros cercanos a sus domicilios y evitar la concentración del alumnado con necesidades (como migrantes o estudiantes llegados de otras comunidades fuera de plazo) siempre en los mismos colegios e institutos. La escuela concertada presentó un voto particular muy crítico en el Consell Escolar con la propuesta de Educación, que aún no se ha publicado y que determinará en qué deberán fijarse los padres para saber cuántos puntos tendrán en el proceso de elección y reparto de plazas escolares. La información referente al proceso 2019-2020 aún no está colgada en la web escolaritzacio.caib.es