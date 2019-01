Ampliado al 1 de abril el plazo para pedir las ayudas por la riada del Llevant

El Govern ha aprobado hoy ampliar hasta el 1 de abril el plazo para que los damnificados por las inundaciones del Llevant puedan solicitar ayudas, ante la posibilidad de que haya posibles beneficiarios de las destinadas a viviendas que no las hayan pedido aún y beneficiarios de ayudas por defunción que residen el extranjero.

Además de alargar el plazo, que en un principio acababa el 31 de este mes, el Govern ha ampliado los criterios para solicitarlas en el caso de inmuebles comerciales o industriales, de tal manera que los propietarios puedan pedirlas ayudas aunque la actividad profesional la lleve a cabo un arrendatario.

La portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, ha explicado estas ampliaciones tras el Consell de Govern y se ha referido también a la constitución esta mañana de la comisión formada por varias conselleries para abordar un nuevo modelo de emergencias para Balears.

Costa ha precisado que la concreción de una nueva gestión, que en principio concluirá con la creación de una agencia balear de emergencias que integre todos los ámbitos en esta materia, va "más allá" de esta legislatura y "no se hará rápido y corriendo porque llegan las elecciones" autonómicas de mayo. En este sentido ha dejado claro que este asunto se acabará de decidir en la próxima legislatura, con independencia de quién gobierne.

"Es un tema lo suficiente importante para dar pasos seguros", ha dicho Costa. Ha añadido que la necesidad de "avanzar" hacia una gestión "más integral" de las emergencias en las islas "no debe" entenderse como "una respuesta a la gestión que se hizo con las inundaciones de octubre", en las que todos los servicios que intervinieron "se dejaron la piel", sino como una cuestión que debía afrontarse.