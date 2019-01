El PP descarta la propuesta de El Pi de que un independiente sustituya a Bauzá en el Senado

La portavoz parlamentaria adjunta del PP balear, Marga Prohens, ha descartado por completo que el partido pueda plantearse proponer a un independiente para sustituir a José Ramón Bauzá como senador autonómico, rechazando así la propuesta efectuada por el líder de El Pi, Jaume Font, en este sentido.

Prohens ha recordado que el Reglamento del Parlament no plantea dudas de que corresponde al PP proponer quien sustituirá a Bauzá y ha dejado claro que será un miembro del partido. "No es lógico pretender cambiar las reglas a mitad del partido", ha dicho la dirigente popular criticando la propuesta de Font, al que ha recordado que él mismo fue cuatro años senador por el PP. "Supongo que en esos cuatro años defendió los intereses de Balears", ha añadido Prohens en referencia al argumento de el líder de El Pi de que un candidato independiente y consensuado por todos los grupos del Parlament tendría como único objetivo la defensa de los intereses de Balears.

En cuanto a quién será el sustituto de Bauzá, Prohens no ha querido mencionar ninguna posibilidad asegurando que todavía "no hay nombres sobre la mesa", ya que la renuncia de Bauzá se produjo ayer cuando los principales dirigentes del PP, con Biel Company a la cabeza, se encontraban en Fitur y "no ha habido tiempo". En todo caso, ha precisado que "en los próximos días" se despejará esta cuestión para que el nuevo senador autonómico pueda elegirse en febrero.