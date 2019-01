El Pi insta al PP a consensuar que "un independiente" suceda a Bauzá en el Senado

El líder de El Pi, Jaume Font, ha enviado una carta a todos los portavoces parlamentarios instándoles a consensuar una propuesta para suceder al ya expopular José Ramón Bauzá como senador autonómico, eligiendo a "un hombre o mujer" sin adscripción política que "en los seis meses" que aproximadamente ocuparía el escaño en la Cámara Alta defendiera a Balears en cuestiones "clave" como el REB, la inversión estatal en las islas o la financiación autonómica.

La llamada de Font se dirige de manera especial al PP, ya que corresponde a los populares presentar una propuesta en el Parlament para elegir al nuevo senador. "Aceptando el PP demostraría su grandeza", ha dicho Font quien ha apelado a "dejar de lado los intereses partidistas y escoger de manera consensuada entre todos los grupos a una persona independiente" cuyo "único objetivo sea la defensa de los intereses de los ciudadanos" de las islas.

La propuesta de El Pi ha sido recibida con escepticismo desde Més y Podemos, dando por hecho que no será aceptada por el PP. Los dos partidos han dejado claro que no apoyarán al candidato que presenten los populares, convencidos de que será un miembro del partido. En este sentido, el portavoz parlamentario de Podemos, Alberto Jarabo, ha pedido al PP que renuncie a presentar una propuesta de tal modo que se pueda consensuar, aunque se ha mostrado consciente de que difícilmente los populares no renunciarán a este cargo.