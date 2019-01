Vox Baleares descarta, por el momento, que Bauzá aterrice en su partido

En Vox-Baleares descartan, por el momento, que José Ramón Bauzá aterrice en la formación que lideran Jorge Campos y Fulgencio Coll, después de anunciar hoy que deja el Partido Popular. La vicepresidenta de Vox en las islas, Malena Contestí, ha explicado a este periódico que "no hemos tenido ninguna reunión con José Ramón Bauzá al respecto de su venida a nuestro partido, sabemos que le gusta Vox, pero nuestra apuesta es por la savia nueva en la política". Pese a ello, en Vox no cierran del todo la puerta al fichaje del controvertido senador.

En Vox reconocen que han tenido contactos con el dimitido senador hace tiempo, pero aseguran que "su marcha es una decisión suya que no tiene nada que ver con nosotros", añade Contestí. En este sentido, cabe destacar que la línea ideológica de Bauzá y el partido de Jorge Campos coinciden bastante. Sin embargo, en Vox algunas voces cuestionan de forma especial la gestión del expresident durante su etapa en el Govern con mayoría absoluta. Consideran que no ejecutó muchas de las cosas que anunció y ello puede ser un lastre para sus votantes y no representa la savia nueva que quieren presentar en la formación conservadora.

Jorge Campos, líder de Vox en Balears considera que "la gran pregunta que se debe hacer hoy es qué ha hecho el PP con la normalización lingüística para que un senador como José Ramón Bauzá se marche del partido". Campos ha segurado que se ha enterado de su marcha por los medios.

Por otra parte, algunas fuentes apuntan que Bauzá podría haber negociado su llegada a Vox en Madrid, directamente con el entorno del presidente nacional Santiago Abascal. En todo caso sería para un cargo en Madrid, no en Balears, apuntan las mismas fuentes. De todas formas, José Ramón Bauzá ja flirteó con Ciudadanos hace poco más de un año. Desde la formación naranja cerraron completamente la puesta a esta posibilidad y el expresident continuó en el PP hasta hoy.