Podemos trata de minimizar en Balears la crisis entre Iglesias y Errejón en Madrid

Podemos no pasa por un buen momento. Que Íñigo Errejón, uno de los fundadores del partido, renuncie a la marca para presentarse en Madrid, que vuelva a enfrentarse a Pablo Iglesias y que deje el acta de diputado en Madrid, no es una buena noticia en las islas para una formación que sabe que, en gran medida, bebe de los réditos de la marca Podemos. Un trago más complicado en las islas, donde el partido queda entre un Iglesias que reclama fidelidad a los suyos y un Errejón siempre volcado en las islas y con amistades como la del candidato del partido al Govern, Juan Pedro Yllanes. Por todo ello, la cúpula de Mae de la Concha opta por la prudencia, mantenerse al margen y minimizar el impacto en Balears de la crisis de su formación en Madrid.

"Es una cosa de la Comunidad de Madrid", restaba importancia al asunto la secretaria general de Podemos en Balears, Mae de la Concha, ayer en declaraciones a este diario. "Más que en movimientos internos, tenemos que centrarnos en orientar la política en beneficio de los ciudadanos", reclama la líder en las islas del partido izquierdista. Por lo que se refiere al futuro de Errejón, De la Concha apuesta por "ser prudente". "Prefiero esperar a ver cómo se resuelve y no descarto que haya una solución", se expresa la también diputada, que subraya que el candidato en Madrid " ha dicho claramente que no deja Podemos".

Sus declaraciones, contrastan con otras voces del partido a nivel nacional, mucho más duras con el que fue número dos de Iglesias. Es el mensaje que envía Podemos en las islas, que trata de dosificar las declaraciones de sus dirigentes sobre esta crisis con el objetivo de evitar el desgaste en las islas.

Yllanes insistía ayer ante las cámaras de Els Dematins de IB3 en que no logra ponerse en el lugar de Errejón, y lanzaba un aviso: "No voy a elegir entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Todo el mundo sabe que Iglesias no es una persona cercana a mí, y que con Errejón tengo una magnífica relación". Precisamente, una de las claves de la postura de la formación en las islas.



Camargo pide un "Podemos plural"

También se pronunció ayer la portavoz adjunta Laura Camargo. La parlamentaria, que no repetirá la próxima legislatura, atendió a los medios informando previamente a la dirección del partido que haría declaraciones. Camargo admitió que "no es un buen momento" para la formación y repartió críticas a un lado y otro, señalando que "Podemos no nació para hacer pactos en los despachos", en alusión a Errejón, pero reclamando volver a "ser el Podemos plural", señalando directamente a la actual dirección de Pablo Iglesias, y defendiendo una "base amplia".

En plena crisis en las filas de Podemos, quien se acercaba ayer, a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, como Íñigo Errejón, fue el alcalde de Palma, Antoni Noguera, de Més. Un encuentro que genera suspicacias en uno y otro partido en el archipiélago.