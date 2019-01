Medio Ambiente cree que no se entrega el CAD de la riada para ocultar fallos de Emergencias

La conselleria de Medio Ambiente se muestra convencida de que el motivo real por el que Govern no entrega al grupo popular el registro de emergencias (CAD) durante la mortal riada del 9 de octubre en Sant Llorenç no es que incumpla la ley de protección de datos, como argumentó la consellera de Hacienda, la socialista Catalina Cladera, sino para ocultar los errores cometidos desde Emergencias.

"No se da el CAD para que no se vea la no activación o la activación tardía de los medios", se afirma desde Medio Ambiente en el contrainforme que preparó como respuesta al informe de Joan Pol, director técnico del Inunbal y jefe del servicio de Ordenación de Emergencias del Govern, dependiente de la conselleria de Hacienda.

En su informe sobre la riada del Llevant, presentado por Cladera el pasado viernes en el Consell de Govern, Pol arremete contra l actuación de Recursos Hídricos y critica las limitaciones del Ibanat, departamentos de Medio Ambiente, en donde de inmediato comenzaron a elaborar un contrainforme que ayer publicó DIARIO de MALLORCA. En él se afirma que Pol "intenta crear una cortina de humo para descargarse de su responsabilidad" culpando a Recursos Hídricos.

Entre otras cuestiones, afirma que cuando se produjo la riada "nadie se puso en contacto" ni con el Ibanat ni con Recursos Hídricos y fueron sus máximos responsables los que ofrecieron sus recursos. Añade que Emergencias "no activó Ibanat hasta las 9 de la mañana del día 10", y "no llegó a activar nunca formalmente" a Recursos Hídricos, que se presentó al día siguiente a iniciativa propia en el lugar de los hechos y estuvo "horas" sin poder hacer nada.

En el CAD constan las llamadas recibidas en el 112 y las que se realizaron entre departamentos, entre otras. El viernes, Cladera afirmó que no se entregaría al PP, como habían pedido los populares, porque un informe de los servicios jurídicos del Govern advertía que no era posible por la ley estatal desprotección de datos.

Ni Cladera ni los responsables de Emergencias quisieron ayer pronunciarse sobre la respuesta de Medio Ambiente. Fuentes de la conselleria de Hacienda trasladaron que el viernes, cuando Cladera presentó el informe de Pol a los organismos que intervinieron se les trasladó que podían efectuar sus aportaciones que se incluirían en el expediente.